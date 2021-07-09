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Первый электрокар Lexus выйдет в 2022 году

Car.ru
1 час назад
Японская премиальная автомобильная компания Lexus планирует выпускать динамичные автомобили в рамках быстрой и широкомасштабной программы электрификации. Уже в 2022 году компания начнет свою модельную линейку новой эры с первого специализированного электромобиля.
Первый электрокар Lexus выйдет в 2022 году
Фото: Car.ruCar.ru
Ожидается, что новинка будет отражать новую концепцию компании и выйдет под названием LF-Z Electrified. Новый автомобиль станет второй полностью электрической моделью после UX 300e и первым в линейке Lexus, использующим новую архитектуру e-TNGA, совместно разработанную материнской компанией Toyota и техническим партнером Subaru.
Автомобиль LF-Z Electrified откроет новую эру дизайна для моделей Lexus и позволит воспользоваться несколькими технологическими решениями, которые, как надеется бренд, помогут ему значительно расширить объем продаж.
Уже к 2025 году компания Lexus хочет выпустить 10 новых гибридных, подключаемых гибридных и чисто электрических моделей. Ожидается, что к тому времени на электрифицированные автомобили будет приходиться более половины мировых продаж компании.
Новое, второе поколение самого продаваемого кроссовера бренда — Lexus NX, ожидаемое в конце этого года, будет играть ключевую роль в новой стратегии, поскольку получит 302-сильный гибридный силовой агрегат.
Lexus EV будет аналогичен NX по размеру, но будет сильно отличаться по стилю и характеристикам. Новый электрический Lexus будет тесно связан с серийной версией новой концепции Toyota bZ4X.
Электрический внедорожник Lexus обещает мощность на уровне самых быстрых электрических внедорожников. Ожидается, что LF-Z оснастят двигателем мощностью 536 л.с. на задней оси, который обеспечивает заявленное время разгона до 100 км/ч за 3,0 секунды.
Автоновости,Lexus NX,Lexus,Subaru,Toyota,
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