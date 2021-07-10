Внедорожники Rivian получат режим для улучшения маневренности

Пикап R1T и внедорожник R1S от Rivian обладают функцией «танкового» разворота, но теперь компания запатентовала ещё один метод повышения манёвренности — K-turn, в котором колёса будут вращаться в разные стороны не по левой и правой стороне, а по передней и задней оси. По замыслу инженеров, тяги хватит, чтобы развернуть автомобиль вокруг задней оси при помощи тяги на передних колёсах. Это должно позволить Rivian не закопаться в сыпучих грунтах.