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Внедорожники Rivian получат ещё один режим для улучшения манёвренности

Motor.ru
2 часа назад
Пикап R1T и внедорожник R1S от Rivian обладают функцией «танкового» разворота, но теперь компания запатентовала ещё один метод повышения манёвренности — K-turn, в котором колёса будут вращаться в разные стороны не по левой и правой стороне, а по передней и задней оси. По замыслу инженеров, тяги хватит, чтобы развернуть автомобиль вокруг задней оси при помощи тяги на передних колёсах. Это должно позволить Rivian не закопаться в сыпучих грунтах.
Внедорожники Rivian получат режим для улучшения маневренности
Фото: Motor.ruMotor.ru
Электрический пикап R1T и внедорожник R1S от американской марки Rivian, как известно, получат особый режим разворота, справедливо получивший название «танковый». Дело в том, что благодаря отдельному электромотору на каждое колесо стало возможным реализовать функцию разворота буквально на месте — как это делают танки, вращая гусеницы в разные стороны. Однако на мягких и сыпучих грунтах «танковый» разворот может привести к тому, что внедорожник закопается в землю. Для условий тяжёлого бездорожья придуман ещё один режим, который называется K-turn. Что скрывается за буквой К, пока неизвестно. Судя по патентной заявке, он предназначен для повышения манёвренности за счёт уменьшенного радиуса поворота без риска застревания.
«К-режим» разворота работает аналогично «танковому», но у него есть некоторые ключевые отличия. Он включается автоматически — задние колёса при этом будут вращаться в обратном направлении относительно передних или вовсе останутся неподвижными. Автомобиль при этом фактически должен развернуться вокруг неподвижной задней оси — только за счёт вращения передних колёс. Совокупная мощность силовой установки Rivian составляет 760 лошадиных сил и 1120 Нм крутящего момента, что позволяет внедорожникам разгоняться до 100 километров в час примерно за три секунды.
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