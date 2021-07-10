Внедорожники Rivian получат режим для улучшения маневренности

Электрический пикап R1T и внедорожник R1S от американской марки Rivian, как известно, получат особый режим разворота, справедливо получивший название «танковый». Дело в том, что благодаря отдельному электромотору на каждое колесо стало возможным реализовать функцию разворота буквально на месте — как это делают танки, вращая гусеницы в разные стороны. Однако на мягких и сыпучих грунтах «танковый» разворот может привести к тому, что внедорожник закопается в землю. Для условий тяжёлого бездорожья придуман
ещё один режим, который называется K-turn. Что скрывается за буквой К, пока неизвестно. Судя по патентной заявке, он предназначен для повышения манёвренности за счёт уменьшенного радиуса поворота без риска застревания.