Возьмутся всерьез. Что будет с техосмотром без связки с ОСАГО

Отвязка обязательного технического осмотра от продажи полиса ОСАГО ничего принципиально не меняет — и техосмотр нужен, и обязательное страхование необходимо. Однако принятые в законодательстве изменения позволят сделать рынок ОСАГО более честным и прозрачным, считают эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

Фото: © РИА Новости. Нина Зотина © РИА Новости. Нина Зотина

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Кодекс РФ об административных нарушениях, действующий на сегодняшнюю дату, не предусматривает для обычных водителей штрафов за управление транспортным средством без прохождения технического осмотра.

После недавних изменений законодательства рядовому обывателю не потребуется техосмотр или диагностическая карта и при оформлении полиса ОСАГО. То есть, в настоящее время юридически, в большинстве случаев, техосмотр не нужен, говорит заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов

"Вместе с тем, обязанность водителя обеспечить исправное состояние автомобиля остаётся в силу целого ряда правовых норм, в том числе, требований ПДД. При этом отсутствие наказания за несоблюдение этих требований носит временный характер компромиссного решения между государством, страховыми компаниями и участниками дорожного движения", — разъясняет он.

Период льготных послаблений закончится с приходом марта 2022 года, когда начнёт действовать ч. 1.1 ст.12.5 Кодекса об административных правонарушениях, в соответствии с которой управление транспортным средством с неоформленной диагностической картой, подтверждающей допуск авто к участию в дорожном движении, влечет штраф в размере двух тысяч рублей. При этом штраф может назначаться одному и тому же водителю каждый день. Планируется, что штраф будет выноситься автоматическими камерами фотовидеофиксации нарушений.

НЕ ПОВОД ДЛЯ ОТКАЗА

Чтобы получить полис ОСАГО, не нужно будет проходить техосмотр, но это касается только обычных автолюбителей, использующих машину для некоммерческих целей. Водители грузовых автомобилей, автобусов, такси не освобождаются от этой ответственности, подчеркивает генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

"Дело в том, что в большинстве страховых полисов есть оговорка: если машина не прошла технический осмотр и не имеет диагностической карты, это может являться основанием для невыплаты по страховому полису — как по ОСАГО, так и по КАСКО. Это важно помнить, если вы не хотите потом долго и упорно разбираться в суде со страховой компанией. Так что лучше все-таки делать техосмотр", — советует юрист.

ЧЕСТНЕЕ И ПРОЗРАЧНЕЕ

По мнению руководителя подразделений кредитования и страхования сети автосалонов Fresh Auto Дарьи Тимченко, принятые изменения необходимы для того, чтобы сделать рынок ОСАГО и техосмотра "более честным и прозрачным". Ни для кого не секрет, что последние несколько лет водители покупали диагностические карты у "серых" продавцов, без посещения СТО, так как без этого документа у них не было возможности приобрести полис ОСАГО.

"Теперь же это две совершенно разные, но одинаково необходимые процедуры, не связанные друг с другом. ОСАГО покрывает ответственность перед третьими лицами, а диагностическая карта — это показатель сознательности водителя и исправности его автомобиля, — полагает она.

Единственное, на что может повлиять наличие или отсутствие подтвержденного прохождения техосмотра — стоимость полиса ОСАГО. Пока этот фактор не учитывается, но специалист не исключает, что страховые компании введут диагностическую карту как один из коэффициентов, формирующих итоговую стоимость ОСАГО.

НЕОБХОДИМАЯ ПРОЦЕДУРА

Отвязка обязательного технического осмотра от ОСАГО ничего не меняет с принципиальной точки зрения — и техосмотр нужен, и полис ОСАГО необходим, рассуждает автомобильный эксперт Егор Васильев

"Просто отделение этих платных услуг друг от друга даёт некоторые преимущества страховым компаниям, у которых появляется возможность охватить тех маргинальных автолюбителей, которые до этого действовали по принципу "горит сарай — гори и хата", и не затрудняли себя покупкой страховки, из-за того, что не хотят или не могут пройти техосмотр", — говорит он.

Кроме того, процедура прохождения техосмотра настолько сложна и затратна по времени, что отбивала у некоторых всякую охоту ее проходить. Тем более, что количество ДТП, связанных с неудовлетворительным состоянием транспортных средств, составляет менее 4 %. "Так что разделение техосмотра и ОСАГО позволит сделать водителей более защищёнными хотя бы в финансовом отношении", — считает автоэксперт.

ОТ УЧЕТА ДО БЕЗОПАСНОСТИ

Техосмотр — необходимая процедура по большому количеству причин — от учета до безопасности.Если тема безопасности понятна, то вопрос более точного учета всегда остается в стороне. К примеру, в старых базах данных ГАИ , когда еще это ведомство отвечало за техосмотр, был такой признак: приезжал автомобиль на техосмотр или нет. Потенциально это могло бы помочь многим ведомствам вести правильный учет машин на дорогах, предполагает директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев

"По похожей схеме ведется учет автомобилей в США. Если машина проходит ежегодный процесс продления регистрации, считается, что это авто эксплуатируемое. Штрафы без такого процесса регистрации при эксплуатации автомобиля очень серьезные — вплоть до запрещения эксплуатации на месте", — говорит он.

Что касается проверки технического состояния , то, по словам эксперта, в разных странах все по-разному. В большинстве стран Европы такая процедура является обязательной, а, к примеру, в Германии, это еще и "очень строгая процедура".