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Китайский автомобильный рынок упал из-за дефицита чипов

ИА Regnum
3 часа назад
Продажи новых автомобилей в Китае по итогам июня упали на 12% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщает газета Nikkei Asia со ссылкой на данные Китайской ассоциации автопроизводителей.
Дефицит чипов обвалил китайский автомобильный рынок
Фото: ТАССТАСС
Продажи автомобилей в Китае упали второй месяц подряд. Эксперты объясняют падение китайского рынка последствиями дефицита электронных компонентов, возникшего в отрасли с конца 2020 года.
Представители госкомпании Chongqing Changan Automobile сообщили, что из-за задержке с поставками запчастей объёмы производства компании сократились на 10% в мае и 15% в июне. О схожих проблемах сообщают и в частной компании Great Wall Motor.
В Китайской ассоциации автопроизводителей ожидают, что ситуация начнёт улучшаться в четвёртом квартале 2021 года. По итогам года в ассоциации прогнозируют рост продаж автомобилей на 7%.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле генеральный директор французской корпорации Renault Лука де Мео заявил, что проблема нехватки чипов для автомобилестроительной промышленности не будет решена ранее 2022 года.
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