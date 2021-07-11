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В ГИБДД предупредили россиян о новых штрафах за тюнинг

Lenta.ru
1 час назад
В Государственной инспекции безопасности дорожного движения предупредили россиян о новых штрафах за тюнинг. Об этом сообщает «Интерфакс».
Россиянам напомнили о новых штрафах за тюнинг
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Любые добавления в конструкцию автомобиля, которые не оформлены производителем как заводские, на данный момент считаются незаконными. В частности, это касается нестандартных бамперов и спойлеров, лебедки, фаркопов и «кенгурятников». Также в этом список можно отнести перевод машины на газобаллонное оборудование, модернизация подвески, замена системы выхлопа и установка нештатной оптики.
Установка такого оборудования возможна, но только после согласования с ГИБДД. В ведомстве также подчеркнули, что информация соответствующая информация о нем должна быть внесена в регистрационные документы.
За езду на машине с нелегальным тюнингом водителям может грозить штраф 500 рублей. При повторном нарушении эта сумма вырастет до 5 тысяч рублей, а того, кто управляет транспортным средством, могут лишить прав на срок от одного до трех месяцев. Также автомобиль могут снять с регистрации и изъять СТС.
Новые правила тюнинга действуют в России с 1 июля 2021 года.
Ранее российских водителей предупредили о том, что в стране могут ввести штрафы за выброс мусора из машин. Соответствующие поправки Мосгордума предложила внести в КоАП.
Автоновости,ГИБДД,Мосгордума,
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