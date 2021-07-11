Пять автогигантов оштрафовали за сговор

Впервые о «картеле по вредным выбросам», как его назвали в немецкой прессе, заговорили
в 2017 году, однако сговор между производителями, как было установлено, произошёл ещё в 1990-х годах. Компании обсудили новые технологии очистки вредных выбросов дизельных
моторов и создали секретные рабочие группы, чтобы намеренно замедлять их внедрение. Было разработано и специальное программное обеспечение, которое обманывает измерительное оборудование. Все эти действия, по данным следствия, имели место с 2009 по 2014 годы.