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Audi, BMW, Daimler, Porsche и Volkswagen оштрафовали за сговор

Motor.ru
51 минуту назад
Крупных европейских автопроизводителей Audi, BMW, Daimler, Porsche и Volkswagen власти обвинили в картельном сговоре с целью воспрепятствования внедрению новых технологий очистки выхлопных газов. Правоохранительные органы Евросоюза установили, что компании имели возможность обеспечить выполнение всех законных требований регуляторов, но принципиально не делали этого, чтобы сэкономить деньги на разработку дорогостоящих систем нейтрализации.
Пять автогигантов оштрафовали за сговор
Фото: ReutersReuters
Volkswagen Group в лице марок Audi, Porsche и Volkswagen, а также концерны BMW и Daimler получили огромный денежный штраф от Евросоюза за так называемый картельный сговор, целью которого было намеренное саботирование внедрения новых технологий очистки выхлопных газов.
Этот эпизод, как сообщает издание The Verge, никоим образом не связан с другим резонансным случаем, известным как дизельгейт. Audi, Porsche и Volkswagen заплатят штраф в размере 502 миллиона евро, BMW чуть меньше — 373 миллиона евро. Самый крупный штраф полагался Daimler — 727 миллионов евро, однако концерн решил пойти на сделку со следствием, раскрыл все детали сговора и в результате получил освобождение от штрафа.
Впервые о «картеле по вредным выбросам», как его назвали в немецкой прессе, заговорили в 2017 году, однако сговор между производителями, как было установлено, произошёл ещё в 1990-х годах. Компании обсудили новые технологии очистки вредных выбросов дизельных моторов и создали секретные рабочие группы, чтобы намеренно замедлять их внедрение. Было разработано и специальное программное обеспечение, которое обманывает измерительное оборудование. Все эти действия, по данным следствия, имели место с 2009 по 2014 годы.
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