Пять автогигантов оштрафовали за сговор

Этот эпизод, как сообщает издание The Verge, никоим образом не связан с другим резонансным случаем, известным как дизельгейт. Audi, Porsche и Volkswagen заплатят штраф в размере 502 миллиона евро, BMW чуть меньше — 373 миллиона евро. Самый крупный штраф полагался Daimler — 727 миллионов евро, однако концерн решил пойти на сделку со следствием, раскрыл все детали сговора и в результате получил освобождение от штрафа.