Автопилот не заменит человека за рулем автомобиля

Специалисты считают, что автопилот так и не сможет полностью заменить человека.

Такое мнение в рамках конференции World Artificial Intelligence Conference высказал Су Цин, шеф Huawei ADS Intelligent Driving. Он убежден, что автопилот 5 уровня никогда не будет создан.

По словам предпринимателя, полная автономность должна предусматривать все без исключения сценарии, которые могут возникнуть на дороге. Ни один водитель, даже самый опытный, не может просчитать все наперед. А значит с этой задачей не справится и электроника.

Сейчас на многих современных автомобилях уже работают системы автономности первого и второго уровня. Они представляют собой различные ассистенты для водителя, а также адаптивный круиз-контроль.

Наиболее совершенным сейчас считается автопилот с индексом 4, испытания которого продолжается. Его появление ожидается на представителях Honda не ранее 2026 года.