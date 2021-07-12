Водителям в нетрезвом виде усилили наказание

В понедельник, 12 июля, вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, которые ужесточают наказание для нетрезвых водителей, ранее осужденных по уголовной статье за управление автомобилем в нетрезвом виде, сообщает "Российская газета".

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Под усиленное наказание попадают те нарушители, в результате действий которых погибли или пострадали люди, а также за повторное управление в нетрезвом виде.

Водители, которые были задержаны за пьяное вождение до этого дня, будут осуждены по старой версии статьи Уголовного кодекса.

Поправка предусматривает введение штрафа от 300 до 500 тыс рублей, исправительные работы до двух лет, принудительные работы до трех лет, ограничение или лишение свободы на срок до трех лет.

Кроме того, нарушителям будет запрещено управлять автомобилем в течение шести лет. Принятие этих поправок решает юридический казус, из-за которого описанные выше правонарушения не подпадали под наказания, предусмотренные Уголовным кодексом.