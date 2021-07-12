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Водители в России начали получать новые штрафы

Анна Безрукова
28 минут назад
На протяжении нескольких дней водители в ряде российских регионов начали получать автоматически выписанные штрафные квитанции от «умных камер» за непристегнутый ремень. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.
Водители начали получать новые штрафы
Фото: РИА НовостиРИА Новости
С 1 июля умные дорожные камеры, которые могут распознавать наличие ремня, установлены на территории Москвы, Татарстана, а также Тамбовской области. При этом отсутствие ремня засчитывается как на водительском, так и на пассажирском сидении.
О начале пилотной работы проекта представителям СМИ рассказали в региональных ГИБДД. Пока установлены единичные камеры (к примеру, в Татарстане их только две - на самых популярных трассах).
Вероятно, в перспективе практику автоматических штрафов за отсутствие ремня распространят на всю территорию РФ.
Предполагается, что данные меры позволят повысить ответственность водителей и пассажиров к пристегиванию ремня. Если водители и пассажиры на переднем пристегиваются минимум в 70-80% случаев, то на заднем сиденье 8 из 10 жителей страны это требование игнорируют.
Ранее россиян предупредили о введении ГИБДД новых штрафов. Сотрудники инспекции заявили, что намерены наказывать автолюбителей за незаконный тюнинг. Это относится к любым конструктивным изменениям в строении транспортного средства, не являющимся заводскими.
Речь идет, в том числе, о спойлерах, нестандартных бамперах, фаркопах, лебедках, «кенгурятниках». Помимо этого, с россиян также будут взимать штрафы и за нелегальное переоборудование бензиновых машин на газ, за изменение подвески, оптики и системы выхлопа.
Автоновости,ГИБДД,
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