Водители начали получать новые штрафы

На протяжении нескольких дней водители в ряде российских регионов начали получать автоматически выписанные штрафные квитанции от «умных камер» за непристегнутый ремень. Об этом сообщает ИА DEITA.RU.

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С 1 июля умные дорожные камеры, которые могут распознавать наличие ремня, установлены на территории Москвы, Татарстана, а также Тамбовской области. При этом отсутствие ремня засчитывается как на водительском, так и на пассажирском сидении.

О начале пилотной работы проекта представителям СМИ рассказали в региональных ГИБДД . Пока установлены единичные камеры (к примеру, в Татарстане их только две - на самых популярных трассах).

Вероятно, в перспективе практику автоматических штрафов за отсутствие ремня распространят на всю территорию РФ.

Предполагается, что данные меры позволят повысить ответственность водителей и пассажиров к пристегиванию ремня. Если водители и пассажиры на переднем пристегиваются минимум в 70-80% случаев, то на заднем сиденье 8 из 10 жителей страны это требование игнорируют.

Ранее россиян предупредили о введении ГИБДД новых штрафов. Сотрудники инспекции заявили, что намерены наказывать автолюбителей за незаконный тюнинг. Это относится к любым конструктивным изменениям в строении транспортного средства, не являющимся заводскими.