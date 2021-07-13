«Автодата» может привести к очередному росту цен на автомобили

Внедрение платформы "Автодата" может нанести большой урон автомобильной промышленности. Участники рынка уже заявляют о возможном росте стоимости.

Платформа "Автодата" разработана в целях объединения информации о транспортных средствах и их владельцах. Если рассматривать проект ГОСТа, а именно состав передаваемой информации, можно заметить, что перечень ничем не ограничен.

В него уже включена информация о водителях и пассажирах. А это создает опасность в виде утечки персональных данных в случае взлома.

Автомобильные заводы тоже будут затронуты новыми правилами. В их обязанностях появится новый пункт - переоборудование и прочие дополнительные затраты. Добровольность передачи персональной информации нигде не оговаривается.