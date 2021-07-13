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«Автодата» может привести к очередному росту цен на автомобили

Car.ru
1 час назад
Внедрение платформы "Автодата" может нанести большой урон автомобильной промышленности. Участники рынка уже заявляют о возможном росте стоимости.
«Автодата» может привести к очередному росту цен на автомобили
Фото: Car.ruCar.ru
Платформа "Автодата" разработана в целях объединения информации о транспортных средствах и их владельцах. Если рассматривать проект ГОСТа, а именно состав передаваемой информации, можно заметить, что перечень ничем не ограничен.
В него уже включена информация о водителях и пассажирах. А это создает опасность в виде утечки персональных данных в случае взлома.
Автомобильные заводы тоже будут затронуты новыми правилами. В их обязанностях появится новый пункт - переоборудование и прочие дополнительные затраты. Добровольность передачи персональной информации нигде не оговаривается.
Компенсировать все лишние расходы автопроизводителей придется именно покупателям, поэтому можно ожидать глобального роста цен на автомобильном рынке. В Ассоциации европейского бизнеса заявляют, что законопроект и ГОСТ в предлагаемых на данный момент вариантах утверждать нельзя.
Автоновости,
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