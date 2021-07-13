"Иначе Tesla бы умерла": Маск защитил свой пост

Глава Tesla Илон Маск заявил, что компания «умерла» бы, если бы он не занимал свой пост. Такое условие для «смерти» предприятия он назвал на судебных слушаниях по делу о приобретении SolarCity, которую Tesla купила в 2016 году, пишет Reuters

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Иск подали акционеры производителя электромобилей — пенсионные фонды и фонды, управляющие активами. По их версии, Маск надавил на совет директоров Tesla, чтобы компания выкупила SolarCity за сумму в 2,6 миллиарда долларов. Тогда самому Маску принадлежало примерно по 22 процента в обоих предприятиях. При этом SolarCity была основана его родственниками, и истцы не исключают, что сделка была направлена на то, чтобы спасти инвестиции Маска в этой компании.

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Выступая в суде, Маск заявил, что «очень старался не быть главой Tesla», но ему «пришлось, иначе, честно говоря, Tesla бы умерла». Он также сообщил, что сделкой с SolarCity занимался совет директоров, а он не был членом комитета, который обсуждал условия покупки. Руководитель Tesla добавил, что «вообще не знал, что происходит», а, отвечая на вопросы адвоката акционеров, назвал его «плохим человеком».

Истцы, которые считают, что Маск в силу своих связей с советом директоров Tesla выступает контролирующим акционером вопреки миноритарной доле в собственности, добиваются того, чтобы он возместил компании расходы по сделке.

Это не единственный судебный процесс, с которым сталкивался миллиардер за последнее время. В 2018 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Маска в мошенничестве после того, как он с публикацией в Twitter о выкупе акций Tesla добился роста стоимости акций компании. Тогда ему пришлось временно покинуть свой пост в предприятии.

В 2019 году Маску удалось выиграть суд по частному иску о клевете за употребление слова «педофил» в отношении британского дайвера Вернона Ансворта, участвовавшего в спасении детей из затопленной пещеры в Таиланде. Присяжные посчитали, что высказывание является оскорблением, а не клеветой.