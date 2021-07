Стартап Byton, или Nanjing Zhixing New Energy Vehicle Technology Development Co., Ltd., был основан в 2017 году предпринимателем Дэниелем Кирхертом, ранее работавшим в BMW . Уже через два года компания, профилем которой стали электрокары, представила на автосалоне во Франкфурте свой первый автомобиль M-Byte , причем в серийном статусе.