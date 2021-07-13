Huawei: Автопилот никогда не заменит водителя-человека

Су Цин, являющаяся президентом и главным архитектором решений Huawei ADS Intelligent Driving, в ходе Всемирной конференции по ИИ, заявила, что никакая электроника не заменит на сто процентов человека. Вследствие этого 5-ый уровень автономности для авто является попросту недостижимым.

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Су Цин отмечает, что L5-уровень автономного вождения нельзя достичь, так как определение автономного вождения должен охватывать все сценарии, в любое время/место и погоду. Автотранспорт без водителя этого делать самостоятельно не может.

Сегодня самым передовым считают автопилот 4-го уровня. Однако пока он используется в экспериментальных условиях. На автодорогах можно максимум рассчитывать на 3-ий уровень автономности. В этом случае автомобилист может убрать руки с рулевого колеса, однако при этом должен постоянно следить за автотрассой, будучи готовым в любое время взять управление автомобилем на себя.