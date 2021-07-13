Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Huawei: Автопилот никогда не заменит водителя-человека

Car.ru
1 час назад
Су Цин, являющаяся президентом и главным архитектором решений Huawei ADS Intelligent Driving, в ходе Всемирной конференции по ИИ, заявила, что никакая электроника не заменит на сто процентов человека. Вследствие этого 5-ый уровень автономности для авто является попросту недостижимым.
Huawei: Автопилот никогда не заменит водителя-человека
Фото: Car.ruCar.ru
Су Цин отмечает, что L5-уровень автономного вождения нельзя достичь, так как определение автономного вождения должен охватывать все сценарии, в любое время/место и погоду. Автотранспорт без водителя этого делать самостоятельно не может.
Сегодня самым передовым считают автопилот 4-го уровня. Однако пока он используется в экспериментальных условиях. На автодорогах можно максимум рассчитывать на 3-ий уровень автономности. В этом случае автомобилист может убрать руки с рулевого колеса, однако при этом должен постоянно следить за автотрассой, будучи готовым в любое время взять управление автомобилем на себя.
Между тем некоторые эксперты считают, что в будущем стоит ожидать появление в автотранспорте автопилота 5-го уровня.
Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители