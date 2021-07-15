Рассекречен лифтбек Volkswagen на платформе Golf

Облик Volkswagen Lamando нового поколения оказался рассекречен. Сертификационные изображения модели, которая переберется на новую платформу, были опубликованы в базе Министерства промышленности и информационных технологий Китая. По ним видно, что это будет совсем иной автомобиль: «второй» Lamando получит кузов типа лифтбек с новым дизайном и переделанный салон, но в движение его будет приводить прежний 1,4-литровый турбомотор.

Фото: Министерство промышленности и информационных технологий Китая Министерство промышленности и информационных технологий Китая

Седан Lamando выпускается в Китае в 2014 года на мощностях совместного предприятия SAIC-Volkswagen и позиционируется как «оспортивленный» аналог Jetta. Однако в новом поколении модель сменит платформу на MQB Evo, на которой также базируются актуальные Golf и Skoda Octavia , и изменится до неузнаваемости, превратившись в лифтбек с купеобразным кузовом.

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По габаритам Lamando заметно меньше китайского Arteon (CC): в длину он достигает 4784 мм, в ширину – 1831 мм, а в высоту – 1469 мм при колесной базе 2731 ммМинистерство промышленности и информационных технологий Китая.

Спереди модель получила изогнутую решетку радиатора, напоминающую по форме улыбку, над которой видна оптика в стиле электрокаров Volkswagen ID, соединенная тонкой вставкой с логотипом марки по центру. В базе министерства появились рендеры сразу нескольких исполнений Lamando с разным оформлением решетки и патрубков выхлопной системы, а также пять вариантов дизайна колесных дисков размерностью от 16 до 18 дюймов.

Изображений салона нет, однако, как предполагает Motor1, внутри появится кластер, объединяющий «приборку» и экран мультимедийной системы, который можно увидеть на многих новинках.

В движение новый Volkswagen Lamando будет приводить все тот же 1,4-литровый наддувный мотор TSI мощностью 148 лошадиных сил, а единственным рынком для модели по-прежнему останется Китай.