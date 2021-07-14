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Правительство РФ поддержало отмену части штрафов для водителей

Ura.Ru
41 минуту назад
В России хотят отменить штрафы с видеокамер, установленных не по ГОСТам. Проект сенаторов «О внесении изменений в статьи 2.61 и 24.5 КоАП» одобрили в правительстве РФ.
Власти РФ поддержали отмену части штрафов для водителей
Фото: ТАССТАСС
Ранее сообщалось, что сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который защитит водителей от беспочвенных штрафов с камер фиксации нарушений, внесен в Госдуму. Согласно документу, если видеокамера не соответствует требованиям правительства, но она сняла нарушение на дороге, административное производство не может быть начато, а в случае его запуска должно быть прекращено.
«Правительство дало положительный отзыв на законопроект сенаторов Андрея Турчака, Ирины Рукавишниковой и Андрея Клишаса „О внесении изменений в статьи 2.61 и 24.5 КоАП“», — передают «Известия».
В Совфеде уточнили, что причиной разработки новых норм стал рост количества новых средств фиксации нарушений, а вместе с ним и не всегда обоснованных штрафов водителям. Законопроект готовы поддержать в профильном комитете Госдумы по транспорту.
Ранее начальник управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Александр Быков заявил, что работу камер видеонаблюдения в Москве улучшат для передачи данных с них на планшеты патрульных, пишет «Федеральное агентство новостей». В ГИБДД разрабатывается система, которая будет с помощью видеокамер выделять из потока машин водителей с большим количеством штрафов.
Автоновости,Ирина Рукавишникова,Андрей Клишас,Александр Быков,Андрей Турчак,ГИБДД,Совет Федерации,Госдума,Правительство РФ,РИА ФАН,газета "Известия",
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