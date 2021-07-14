Власти РФ поддержали отмену части штрафов для водителей

Ранее сообщалось, что сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который защитит водителей от беспочвенных штрафов с камер фиксации нарушений, внесен в Госдуму. Согласно документу, если видеокамера не соответствует требованиям правительства, но она сняла нарушение на дороге, административное производство не может быть начато, а в случае его запуска должно быть прекращено.
В Совфеде уточнили, что причиной разработки новых норм стал рост количества новых средств фиксации нарушений, а вместе с ним и не всегда обоснованных штрафов водителям. Законопроект готовы поддержать в профильном комитете Госдумы по транспорту.