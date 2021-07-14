Автомобилистов предупредили об отказах в выплатах по страховке

ВСС также рассказал, что "обычно пожар или возгорание транспортного средства по любой причине это отдельный риск за дополнительную плату".

Прямые солнечные лучи могут повысить температуру в салоне машины до 50 градусов по Цельсию, из-за этого давления внутри огнетушителя вырастет, и может произойти взрыв, добавил специалист. "Важно не хранить огнетушитель непосредственно в салоне автомобиля и убрать его от прямых солнечных лучей", — прокомментировал Ефремов.