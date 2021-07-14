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«Камеры для зарабатывания денег»: какие штрафы для водителей могут отменить в РФ

Алиса Селезнёва
2 часа назад
Правительство России поддержало законопроект, предусматривающий отмену штрафов с видеокамер, не по ГОСТам установленных на дорогах. Об этом пишут «Известия».
«Камеры для зарабатывания денег»: какие штрафы для водителей могут отменить в РФ
Фото: ТАССТАСС
Авторами законопроекта о «О внесении изменений в статьи 2.61 и 24.5 КоАП» выступили сенаторы Андрей Турчак, Ирина Рукавишникова и Андрей Клишас. Они предлагают наделить правительство полномочиями по определению новых требований к специальным техническим средствам, используемым для фото- и видеофиксации административных правонарушений на дорогах.
При этом они также предложил дать кабмину полномочия по установлению порядка применения СТС, их размещения, информирования о местоположении, обозначении, обработке, хранении и направлении информации в ГИБДД.
При фиксации нарушения камерой, которая не соответствует необходимым требованиям, административное дело по нему не может быть начато, а если оно уже запущено, то должно быть прекращено, отмечается в пояснительной записке.
«Законопроект направлен на обеспечение правовых гарантий законности и обоснованности привлечения граждан к административной ответственности», - подчеркнули в правительстве.
При этом в Госдуме также заявили о готовности поддержать законопроект.
«У населения сложилось устойчивое мнение, что эти камеры нужны для зарабатывания денег. Но изначально они устанавливались для обеспечения безопасности и соблюдения правил ПДД. Однако во многих регионах сегодня стали их установкой злоупотреблять», — пояснил первый зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев.
По итогам 2020 года ГИБДД было вынесено более 145,5 миллиона штрафов с помощью камер — на 19,2% больше, чем годом ранее. Наибольшее число штрафов было наложено за превышение скорости движения (124 миллиона), несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (13,6 миллиона), проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика (5,2 миллиона).
Автоновости,Ирина Рукавишникова,Адальби Шхагошев,Андрей Клишас,Андрей Турчак,ГИБДД,Единая Россия,Госдума,Правительство РФ,газета "Известия",
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