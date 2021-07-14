«Камеры для зарабатывания денег»: какие штрафы для водителей могут отменить в РФ

При фиксации нарушения камерой, которая не соответствует необходимым требованиям, административное дело по нему не может быть начато, а если оно уже запущено, то должно быть прекращено, отмечается в пояснительной записке.
По итогам 2020 года ГИБДД было вынесено более 145,5 миллиона штрафов с помощью камер — на 19,2% больше, чем годом ранее. Наибольшее число штрафов было наложено за превышение скорости движения (124 миллиона), несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги (13,6 миллиона), проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика (5,2 миллиона).