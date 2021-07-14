В ЕС могут запретить производство автомобилей на бензине

Европейская комиссия (ЕК) представила всеобъемлющий план действий ( EU Green Deal) по экологической трансформации Евросоюза. Документ предполагает, что в 2030 году страны объединения снизят выбросы углерода на 55% к уровню 1990 года, а в 2050-м будет достигнута углеродная нейтральность. Согласно плану, с 2035 года в ЕС будет фактически действовать запрет на производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, для которых нужен бензин или дизельное топливо.

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Предложения по новому регулированию ЕК представила на своём сайте. К 2025 году в ЕС планируется сократить углеродные выбросы от автомобилей на 15%, а к 2030 году — на 55%, хотя раньше было 37%. Ещё через пять лет автомобили должны вообще все стать углеродно-нейтральными и избавить Европу от выбросов на 100%. По сути, после 2035 года в странах ЕС будут под запретом автомобили, работающие на традиционном топливе.

В то же время ЕК призвала развивать инфраструктуру для электромобилей. В частности, к 2025 году необходимо создать 1 млн зарядных станций для электротранспорта, а к 2030 их число должно вырасти до 3 млн. За 10 лет за счёт государственных и частных инвестиций планируется вложить в эту отрасль около 50 млрд.

В целом план EU Green Deal предполагает сокращение выбросов во всех главных отраслях европейской экономики. Например, авиакомпаниям предполагается полностью компенсировать углеродный след. В то же время в документе говорится об отмене налоговых субсидий на топливо из ископаемых источников, в том числе и на авиакеросин.