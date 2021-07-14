В ЕС могут запретить производство автомобилей на бензине

Европейская комиссия
(ЕК) представила всеобъемлющий план действий (EU
Green Deal) по экологической трансформации Евросоюза. Документ предполагает, что в 2030 году страны объединения снизят выбросы углерода на 55% к уровню 1990 года, а в 2050-м будет достигнута углеродная нейтральность. Согласно плану, с 2035 года в ЕС будет фактически действовать запрет на производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, для которых нужен бензин или дизельное топливо.
Фото: Pxfuel, CC0Pxfuel, CC0
Предложения по новому регулированию ЕК представила на своём сайте. К 2025 году в ЕС планируется сократить углеродные выбросы от автомобилей на 15%, а к 2030 году — на 55%, хотя раньше было 37%. Ещё через пять лет автомобили должны вообще все стать углеродно-нейтральными и избавить Европу от выбросов на 100%. По сути, после 2035 года в странах ЕС будут под запретом автомобили, работающие на традиционном топливе.
В то же время ЕК призвала развивать инфраструктуру для электромобилей. В частности, к 2025 году необходимо создать 1 млн зарядных станций для электротранспорта, а к 2030 их число должно вырасти до 3 млн. За 10 лет за счёт государственных и частных инвестиций планируется вложить в эту отрасль около 50 млрд.
В целом план EU Green Deal предполагает сокращение выбросов во всех главных отраслях европейской экономики. Например, авиакомпаниям предполагается полностью компенсировать углеродный след. В то же время в документе говорится об отмене налоговых субсидий на топливо из ископаемых источников, в том числе и на авиакеросин.
По данным «Автостата», в январе — мае 2021 года россияне купили 650 электромобилей — в семь раз больше, чем за тот же период 2020-го. Как считают некоторые эксперты, жители России полностью пересядут в электротранспорт в течение следующих 20–30 лет, когда мировые автопроизводители перестанут выпускать машины с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). По прогнозу аналитиков BloombergNEF, электрокары окажутся дешевле для потребителей, чем машины на бензине, уже в 2027 году.