Владелица Tesla пожаловалась на погрызших электропроводку крыс

Владелица Tesla Model 3
, выпущенной в 2018 году, пожаловалась на то, что электропроводку её авто погрызли крысы. При этом сервисные центры американского автобренда отказываются признавать такой случай гарантийным.
Вначале женщина обратилась к специалистам сервисного центра Tesla
по причине неисправности кондиционера. Во время вскрытия стенки бардачка, оттуда вывалился мертвый грызун, ставший причиной неисправности электрической проводки.
Как стало известно, фирма в электрической модели использует провода с изоляцией, сделанной из переработанной сои. Таким образом, компания стремится к большей экологичности производства. Но органическая оплетка привлекла грызунов. В итоги они её просто погрызли.
По заявлению представителей компании, этот случай нельзя назвать гарантийным. Так как многие автопроизводители используют для новых авто сою в изоляции проводки, применение такого материала нельзя считать заводским дефектом в конструкции электромобиля.
По этой причине автобренд не может покрыть такой случай по гарантии. Владелица Model 3 потратила на ремонт проводки 5 тыс. долл. (около 370 тыс. руб.).