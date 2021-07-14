Владелица Tesla пожаловалась на погрызших электропроводку крыс

Владелица Tesla Model 3 , выпущенной в 2018 году, пожаловалась на то, что электропроводку её авто погрызли крысы. При этом сервисные центры американского автобренда отказываются признавать такой случай гарантийным.

Вначале женщина обратилась к специалистам сервисного центра Tesla по причине неисправности кондиционера. Во время вскрытия стенки бардачка, оттуда вывалился мертвый грызун, ставший причиной неисправности электрической проводки.

Как стало известно, фирма в электрической модели использует провода с изоляцией, сделанной из переработанной сои. Таким образом, компания стремится к большей экологичности производства. Но органическая оплетка привлекла грызунов. В итоги они её просто погрызли.

По заявлению представителей компании, этот случай нельзя назвать гарантийным. Так как многие автопроизводители используют для новых авто сою в изоляции проводки, применение такого материала нельзя считать заводским дефектом в конструкции электромобиля.