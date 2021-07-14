Подержанные авто рекордно подорожали в Британии

Подорожание старых автомобилей в ведомстве связали с тем, что британцы стали чаще отказываться от общественного транспорта, не желая ездить в автобусах во время пандемии. При этом производство новых машин сейчас осложнено кризисом с дефицитом полупроводников, и поэтому потребители выбирают те, которые уже были в использовании.