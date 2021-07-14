Подержанные авто рекордно подорожали в Британии

В этом отношении Британия следует глобальному тренду — нехватка комплектующих становится проблемой для производителей и в США. Там подорожание поддержанных авто тоже внесло серьезный вклад в инфляцию, а в Японии цены на такие машины оказались самыми высокими за десять лет, объясняет Bloomberg
. «Это происходит по всему миру, потому что новых машин не хватает везде. Механизм, который способствует росту цен на поддержанные автомобили, везде один и тот же», — уточнил профессор Лондонской школы экономики Алессандро Гавацца.