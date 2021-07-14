Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Внедорожник LADA Niva Legend получит новую модификацию Bronto

Car.ru
2 часа назад
«Офф-роудная» модификация Bronto, которая считалась самым дорогим исполнением в модельном ряду LADA 4×4, должна появиться у LADA Niva Legend приблизительно через месяц.
LADA Niva Legend получит новую модификацию Bronto
Фото: Car.ruCar.ru
Информация передана представителями одного из действующих автодилерских центров LADA. Сегодня было отдано распоряжение, касающееся начала обучения персонала, а также отдела реализаций по LADA Niva в исполнении Legend Bronto. Предоставлены также рекомендации всем автодилерам LADA заключить договора по поставке этих внедорожных версий.
Представители пресс-службы АвтоВАЗа не подтвердили, а также не опровергли возвращение «Нивы Bronto». При этом они отметили, что начало реализаций объявят «централизованно».
Стоит напомнить, что модификация Bronto стала единственной в модельном ряду LADA 4×4, получившей обновление, которое автобренд провёл в начале прошедшего года.
Для всех остальных комплектаций достались другие корпуса боковых зеркал. На крыше виднеется более компактная антенна. Салон автомобиля основательно доработали. Niva Legend похвастается новой передней панелью с шайбами управления климатом, а также увеличенными воздуховодами, формованным потолком, приборкой от «Гранты» и многим другим.
Автоновости,Lada,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители