LADA Niva Legend получит новую модификацию Bronto

«Офф-роудная» модификация Bronto, которая считалась самым дорогим исполнением в модельном ряду LADA 4×4, должна появиться у LADA Niva Legend приблизительно через месяц.

Информация передана представителями одного из действующих автодилерских центров LADA. Сегодня было отдано распоряжение, касающееся начала обучения персонала, а также отдела реализаций по LADA Niva в исполнении Legend Bronto. Предоставлены также рекомендации всем автодилерам LADA заключить договора по поставке этих внедорожных версий.

Представители пресс-службы АвтоВАЗа не подтвердили, а также не опровергли возвращение «Нивы Bronto». При этом они отметили, что начало реализаций объявят «централизованно».

Стоит напомнить, что модификация Bronto стала единственной в модельном ряду LADA 4×4, получившей обновление, которое автобренд провёл в начале прошедшего года.