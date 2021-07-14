Закисла от безделья: чем грозят машине летние простои

Уезжая в отпуск летом, люди нередко оставляют свои машины на парковках, и те греются на солнце и покрываются пылью. Последствия в результате подобных стоянок могут оказаться не самыми позитивными.
За время долгих простоев железные части машин лишаются нужной для них смазки, уходящей в итоге в накопительные конструкции снизу коробки передач. При частых перепадах температуры идет выпадение росы как внутри технических элементов, так и снаружи кузова. В связи с этим компоненты, потерявшие масло, начинают окисляться во время контакта с водой.
Непросто переносят простой и автомобили с пробегом. Масляные узлы и топливная система покрылись грязью, которая затем преобразуется в корку, приводящую к сужению зазоров. Когда водитель вновь садится за руль, он замечает, что двигатель барахлит и трясется при запуске. Все дело в пропуске зажигания, то есть, несгоревшее горючее уходит в выхлопной механизм. Если транспорт укомплектован штатной диагностикой, то на «приборке» выдается ошибка с требованием выполнить проверку.
При продолжительном простое начинают закисать клапаны в разогретом седле. Иногда водители вынуждены разбирать ГРМ и убирать головку для очистки отложений. В случае небольших простоев частички грязи не блокирует клапан, но мешает тому полноценно функционировать в обычном режиме, в результате чего дает сбой зажигание. Уже вскоре клапан вновь начинает нормально работать, но грязь никуда не уходит, провоцируя зачастую очередное окисление.
Водителям во избежание таких негативных факторов рекомендуется промывать мотор. На СТО советуют чистить форсунки спустя каждые 60 000 км пробега. Для этого можно задействовать ультразвуковую очистку, но подойдет и обычный бензин с моющими элементами.