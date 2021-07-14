Закисла от безделья: чем грозят машине летние простои

Уезжая в отпуск летом, люди нередко оставляют свои машины на парковках, и те греются на солнце и покрываются пылью. Последствия в результате подобных стоянок могут оказаться не самыми позитивными.

За время долгих простоев железные части машин лишаются нужной для них смазки, уходящей в итоге в накопительные конструкции снизу коробки передач. При частых перепадах температуры идет выпадение росы как внутри технических элементов, так и снаружи кузова. В связи с этим компоненты, потерявшие масло, начинают окисляться во время контакта с водой.

Непросто переносят простой и автомобили с пробегом. Масляные узлы и топливная система покрылись грязью, которая затем преобразуется в корку, приводящую к сужению зазоров. Когда водитель вновь садится за руль, он замечает, что двигатель барахлит и трясется при запуске. Все дело в пропуске зажигания, то есть, несгоревшее горючее уходит в выхлопной механизм. Если транспорт укомплектован штатной диагностикой, то на «приборке» выдается ошибка с требованием выполнить проверку.

При продолжительном простое начинают закисать клапаны в разогретом седле. Иногда водители вынуждены разбирать ГРМ и убирать головку для очистки отложений. В случае небольших простоев частички грязи не блокирует клапан, но мешает тому полноценно функционировать в обычном режиме, в результате чего дает сбой зажигание. Уже вскоре клапан вновь начинает нормально работать, но грязь никуда не уходит, провоцируя зачастую очередное окисление.