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Часть штрафов с камер отменят в России

Car.ru
1 час назад
Если камера фотофиксакции на дороге установлена не по ГОСТу, то штрафы, выписанные с ее помощью, могут быть аннулированы. Соответствующий закон приняли в Госдуме.
Часть штрафов с камер отменят в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Чиновники предусмотрели ряд поправок в КоАП страны касательно штрафов с камер фотофиксации. За законопроект положительно высказалась большая часть политических партий парламента РФ. Это поможет решить проблему неправомерных штрафных санкций касательно водителей.
Согласно пунктам нового документа, Кабинет Министров РФ получает полномочия об определении новых требований к камерам видеофиксации и порядку их использования. Авторы закона утверждают, что в стране функционируют несколько ГОСТов, которые регламентируют работу этих систем, но их сегодняшнее выполнение не является обязательным. В записке к документации говорится, что нарушение порядков и требований нужно закрепить в КоАП в виде самостоятельных обстоятельств, когда невозможно начать расследование дела о правонарушении, а начатое производство необходимо прекратить.
Автоновости,Госдума,
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