Часть штрафов с камер отменят в России

Согласно пунктам нового документа, Кабинет Министров РФ получает полномочия об определении новых требований к камерам видеофиксации и порядку их использования. Авторы закона утверждают, что в стране функционируют несколько ГОСТов, которые регламентируют работу этих систем, но их сегодняшнее выполнение не является обязательным. В записке к документации говорится, что нарушение порядков и требований нужно закрепить в КоАП в виде самостоятельных обстоятельств, когда невозможно начать расследование дела о правонарушении, а начатое производство необходимо прекратить.