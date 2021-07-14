Минтранс может ужесточить правила фотосъемки при ТО

В РФ хотят усложнить стандарты фотосъемки во время проведения технического осмотра машин. В Минтрансе
считают, что операторы должны запечатлевать также и боковые стороны моделей.
Новое предложение отечественного Минтранса заключается в принуждении операторов техосмотра фотографировать как фронтальную и заднюю части автомобиля, так и его боковые стороны. Предложили чиновники ведомства фотографировать техспециалиста, который выполнял диагностику. Если работнику приходится применять специализированные передвижные линии, то на фотографиях должен еще быть заметен роликовый стенд, который не используют в целях проверки тормозов. Согласно законопроекту, нужно запретить задействование всевозможных эффектов, меняющих изображение машины или привычный фон. Хотят власти запретить и редактировать файлы с фотокадрами.
В Минтрансе уверены, что их инициатива в максимальной мере усложнит подделку диагностических карт, которые составляются в ЕАИСТО. Отдельно было отмечено, что с начала весны нынешнего года в России открыли больше 1400 административных дел о правонарушениях в этой сфере и прекратили действие 590 карт, выданных прежде с нарушениями норм проведения технического осмотра.
ТО все еще является обязательным для российских автолюбителей, невзирая на то, что он не нужен для оформления полиса ОСАГО, С марта 2022 года водителей начнут подвергать штрафу в две тысячи рублей за отсутствие карты, являющейся действительной. Недобросовестных шоферов планируется выявлять при помощи комплексов фотофиксации. Ранее сообщалось, что в РФ власти приступили к борьбе с подделкой диагностических карт. В стране ввели новые правила осуществления техосмотра, но не все пункты соответствуют им. Некоторые прекратили работать, из-за чего возникло увеличение продаж фальшивых документов. ТО на время делают добровольным, а с весны водителям станут выписывать штрафы автоматически. Фиксировать номерные знаки машин нарушителей будут камеры наблюдения, после чего правоохранители их сверят с данными в ЕАИСТО.