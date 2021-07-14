Минтранс может ужесточить правила фотосъемки при ТО

В РФ хотят усложнить стандарты фотосъемки во время проведения технического осмотра машин. В Минтрансе считают, что операторы должны запечатлевать также и боковые стороны моделей.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Новое предложение отечественного Минтранса заключается в принуждении операторов техосмотра фотографировать как фронтальную и заднюю части автомобиля, так и его боковые стороны. Предложили чиновники ведомства фотографировать техспециалиста, который выполнял диагностику. Если работнику приходится применять специализированные передвижные линии, то на фотографиях должен еще быть заметен роликовый стенд, который не используют в целях проверки тормозов. Согласно законопроекту, нужно запретить задействование всевозможных эффектов, меняющих изображение машины или привычный фон. Хотят власти запретить и редактировать файлы с фотокадрами.

В Минтрансе уверены, что их инициатива в максимальной мере усложнит подделку диагностических карт, которые составляются в ЕАИСТО. Отдельно было отмечено, что с начала весны нынешнего года в России открыли больше 1400 административных дел о правонарушениях в этой сфере и прекратили действие 590 карт, выданных прежде с нарушениями норм проведения технического осмотра.