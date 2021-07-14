Часть штрафов для водителей могут аннулировать

Правительство поддержало идею сенаторов убрать с дорог камеры видеофиксации, не соответствующие стандартам. Штрафы с таких устройств отменят. ГИБДД не сможет и не будет проверять все камеры, на которые жалуются автомобилисты, уверены правозащитники.

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Кабинет министров поддержал законопроект Совфеда , который позволяет вводить обязательные требования к установке камер фиксации нарушений ПДД, пишут "Известия". Документ также предусматривает аннулирование штрафов, полученных от "неправильных" камер.

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Для этих целей еще четыре года назад были созданы ГОСТы, регламентирующие, где и как должна быть установлена дорожная камера, но они пока носят рекомендательный характер. В случае принятия законопроекта требования к размещению этой аппаратуры станут обязательными. Нарушений, связанных с неправильной установкой камер, немало – очень многое зависит от региона, отмечает заместитель руководителя Федерации автовладельцев России (ФАР) Дмитрий Клевцов.

"В Московской области в последнее время проблем с камерами мы практически не видим, а вот недавний наш рейд по МКАДу показал, что 80-85% устройств, расположенных на этой трассе, работают с нарушениями ГОСТов", – говорит эксперт.

Наиболее частые нарушения – отсутствие предупреждающей таблички "Фотофиксация", которая по стандарту на многополосной дороге должна быть расположена перед камерой как справа, так и слева по ходу движения. Если такие знаки есть, то зачастую они размещены неправильно: например, совмещены со знаком "Остановка запрещена", хотя впереди камера фиксирует превышение скорости.

Это вводит водителей в заблуждение, заставляя их думать, что на данном участке дороги ведется контроль за соблюдением правил парковки, а не за соблюдением скоростного режима, объясняет Клевцов. Компании-операторы самих камер не отрицают, что проблема с неправильным размещением устройств на дорогах существует, но не считают ее распространенной.

"Некорректная установка камер встречается, как правило, в местах, где была изменена схема организации дорожного движения: нанесена новая разметка, запрещены повороты и развороты, изменен скоростной режим", - заявил "Газете.Ru" генеральный директор ГЛОНАСС БДД (эксплуатирует камеры в Москве, Татарстане, Самарской области и ряде других регионов) Максим Нечеухин.

Изменение требований к размещению камер, добавил Нечеухин, потребует дополнительных инвестиций с их стороны, но объем средств получится рассчитать только после того, как законопроект вступит в силу и будут определены новые требования к камерам.

"Возможно, придется установить дополнительные информационные таблички, перенести небольшую часть камер", - рассуждает гендиректор компании.

Проблему с отсутствием единых требований к расстановке камер признают и в ассоциации производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации "ОКО", но считают ее не единственной.

"Согласно существующей методике, камеры устанавливаются в очагах ДТП – местах, где в течение года произошли аварии с жертвами. Считаем необходимым размещать комплексы фото- видеофиксации нарушений ПДД и в потенциальных очагах аварийности, не дожидаясь, пока там погибнут люди. В таких местах камера может сработать как превентивная мера, принуждая водителей снижать скорость. Однако, по действующим рекомендательным нормативам, ее ставить в таких местах сейчас нельзя", - заявили "Газете.Ru" в пресс-службе ассоциации.

"Письма счастья" полетят в корзину Законопроект предусматривает также внесение поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях – если камера не отвечает установленным требованиям, штрафы, выписанные с ее помощью, аннулируются. Перед тем, как отменить постановление, автоинспекторам необходимо будет установить, что камера действительно работает некорректно, уверен адвокат автомобильного движения "Свобода выбора" Сергей Радько.