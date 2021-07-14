В Москве асфальт расплавился от жары

Из-за аномальной жары в столице начало плавиться дорожное покрытие. Кадрами произошедшего очевидец поделился с «Мослентой».На фото, сделанном на Третьем транспортном кольце (ТТК) в районе Варшавского шоссе, запечатлена автомобильная пробка. При этом на асфальте видны колеи.«В Москве расплавился асфальт», — сказал автор фото.Ранее Гидрометцентр предупредил москвичей об «оранжевом» уровне опасности из-за аномально жаркой погоды. На этой неделе температура воздуха в Москве превышает норму более чем на семь градусов.