Седан с искусственным интеллектом Lexus LS+: Японская красота

Премиальный японский автомобиль Lexus LS+, выполненный в кузове седан, отлично подойдет для молодых водителей, а также автомобилистов, которые ценят комфорт, качество сборки деталей и безопасность.

Фото: car.ru car.ru

За базу для создания седана была использована флагманская модель LS, представленная ранее. По задумке производителей, серийный Lexus LS должен пережить плановый рестайлинг и обзавестись автопилотом . И данная модель — своеобразный предвестник этих изменений.

Видео дня

Внешность автомобиля выполнена в традиционном стиле компании. Особенностью седана становятся размашистые бумеранги ходовых огней, фары с лазерно-люминофорной секцией и очередная, еще более гипертрофированная вариация фирменной решетки радиатора и заниженный дорожный просвет.

Многие водители высказались негативно относительно такого клиренса, но, по словам производителей, именно этот момент позволил сделать автомобиль гармоничным и достойным высокого уровня конкуренции на мировом рынке. На выбор будущих владельцев предусмотрено более восьми различных цветовых вариантов отделки кузова.

Салон машины отделан качественными и добротными материалами. Все сиденья имеют улучшенную эргономику, позволяющую получать удовольствие от вождения, даже в случае эксплуатации по неровным участкам дорог. Передняя панель седана представляет лаконично спроектированный элемент, на котором расположились все кнопки управления автомобилем, а также необходимые переключатели, позволяющие настраивать работу машины в соответствии с собственными пожеланиями.

Автопилот является главным преимуществом модели. Система получила название Highway Teammate. Она сможет брать управление на себя только при выезде на автостраду. Электроника способна самостоятельно съезжать с одной трассы на другую, вливаться в поток, перестраиваться между рядами и поддерживать дистанцию до других машин. Но при выезде с шоссе управление должен будет взять на себя водитель.

Разработчики уверены, что наличие такого грамотного и продвинутого автопилота даст возможность беспроблемной эксплуатации как начинающих водителей, так и опытных автомобилистов, которые смогут отдыхать в дороге. Причем процесс управления автопилотом является очень простым и доступным.

Технические параметры. Под капотом установлен 3,5-литровый мотор. Его мощность составляет 315, 422 или 359 лошадиных сил. Вместе с ним работает восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Привод может быть задними или полным, в зависимости от выбранной модификации.

Для разгона до 100 километров в час требуется 4,5-секунды. Показатель предельной скорости производители японского концерна решили ограничить из соображений безопасности на отметке в 250 километров в час. Седан является очень экономичным, поэтому расход топлива действительно не большой, что порадует водителей.