Volkswagen готовит большой электрический кроссовер ID.8

Компания Volkswagen представила новую стратегию развития под названием New Auto, рассчитанную до 2030 года. План предусматривает выпуск нескольких совершенно новых моделей, одной из которых станет большой электрический кроссовер ID.8. По предварительным данным, новинка будет сравнима по размерам с Teramont, а в ее основу, скорее всего, ляжет платформа MEB, на которой построен ID.6 для китайского рынка. Позже автомобили всех входящих в концерн марок переберутся на принципиально новую архитектуру — ее разработка уже ведется.

Фото: © Volkswagen © Volkswagen

Немецкий концерн анонсировал ряд новых моделей семейства ID, построенных на платформе MEB. В их числе глобальные хетчбэк ID.3 и кроссовер ID.4, минивэн по мотивам концепта ID.Buzz, кросс-купе ID.5 и некий сити-кар, которому прочат название ID.1 либо ID.2. Еще одной совершенно новой моделью станет ID.8, будущий флагман линейки.

Согласно новой стратегии автопроизводителя, к 2030 планируется электрифицировать 70 процентов европейской модельной линейки и чуть более 50 процентов машин, которые продаются на рынках США и Китая. К 2040 году доля электрифицированных автомобилей приблизится к 100 процентам.

Вместе с тем к концу десятилетия Volkswagen рассчитывает увеличить суммарный доход от всех входящий к состав концерна марок с нынешних двух триллионов евро до пяти триллионов.