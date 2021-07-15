Стало известно, когда в Европе запретят продавать автомобили с ДВС

Для того чтобы облегчить постепенный переход на электрокары, власти европейских стран будут совместными усилиями расширять сеть зарядных станций — к 2030 году их число достигнет 3,5 миллиона единиц. Зарядки построят на главных магистралях, на расстоянии не более 60 километров друг от друга. Также появятся дополнительные водородные заправки — расстояние между ними не превысит 150 километров.

Представленный план уже подвергся критике. В частности, ассоциация европейских автопроизводителей заявила, что требования Еврокомиссии невыполнимы. Автомобильные компании ссылаются на статистику, согласно которой электромобили до сих пор не пользуются спросом в большинстве европейских стран. Кроме того, зачастую автомобилисты, которые приобретают электромобиль, через несколько лет возвращаются за руль обычного автомобиля с ДВС: только в Германии так поступают около 70 процентов владельцев электрокаров.