Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Стало известно, когда в Европе запретят продавать автомобили с двигателями внутреннего сгорания

Motor.ru
2 часа назад
Еврокомиссия ЕС опубликовала план по снижению объемов вредных выбросов. Как сообщает Reuters, стратегия предусматривает ограничение реализации автомобилей на ископаемом топливе в 27 странах Евросоюза. Запрет затронет не только машины с двигателями внутреннего сгорания, но даже гибриды — их нельзя будет производить и продавать, однако о запрете на эксплуатацию речи не идет. В результате к концу десятилетия общие объемы европейских парниковых газов должны уменьшиться на 55 процентов по сравнению с уровнем 1990 года.
Стало известно, когда в Европе запретят продавать автомобили с ДВС
Фото: William DeShazer / ReutersWilliam DeShazer / Reuters
Для того чтобы облегчить постепенный переход на электрокары, власти европейских стран будут совместными усилиями расширять сеть зарядных станций — к 2030 году их число достигнет 3,5 миллиона единиц. Зарядки построят на главных магистралях, на расстоянии не более 60 километров друг от друга. Также появятся дополнительные водородные заправки — расстояние между ними не превысит 150 километров.
Видео дня
Представленный план уже подвергся критике. В частности, ассоциация европейских автопроизводителей заявила, что требования Еврокомиссии невыполнимы. Автомобильные компании ссылаются на статистику, согласно которой электромобили до сих пор не пользуются спросом в большинстве европейских стран. Кроме того, зачастую автомобилисты, которые приобретают электромобиль, через несколько лет возвращаются за руль обычного автомобиля с ДВС: только в Германии так поступают около 70 процентов владельцев электрокаров.
Впрочем, окончательное решение о запрете выпуска и продажи машин с ДВС пока не принято. Сначала план Еврокомиссии должен пройти этап согласования в Европарламенте и получить одобрение стран-участниц Евросоюза. По предварительным оценкам, на это уйдет несколько лет.
Многие автомобильные марки уже обозначили сроки отказа от моделей с традиционными моторами. Например, нынешнее поколение двигателей внутреннего сгорания на автомобилях Volkswagen станет последним. С аналогичным заявлением выступила и Audi. В Volvo обещают, что через 10 лет в линейке шведской марки не останется ни одного автомобиля с ДВС.
Автоновости,Volvo,Audi,Volkswagen,Европарламент,Еврокомиссия,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители