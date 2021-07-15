Раскрыты цены на Subaru Outback в России

Российский офис Subaru анонсировал начало приема заказов на Outback шестого поколения. Новинку предлагают с безальтернативным оппозитным мотором объемом 2,5 литра и отдачей 188 лошадиных сил (+13 сил относительно предшественника). Outback, который первой среди всех моделей марки, представленных в России, получил продвинутые системы безопасности, стоит 3 869 000 рублей за версию Elegance ES, а топовая комплектация Premium ES обойдется в 3 999 900 рублей.

О том, что сменивший поколение Outback приедет в Россию с одним мотором, сообщалось еще в начале апреля этого года. Согласно Одобрению типа транспортного средства, выданного на модель, кросс-универсал оснащается модернизированным 2,5-литровым «атмосферником» с непосредственным впрыском топлива. Безнаддувный горизонтально-оппозитный двигатель FB25 объемом 2,5 литра развивает 188 лошадиных сил и сочетается с вариатором Lineartronic и полным приводом.

Комплектация Цена в рублях

Elegance ES 3 869 000

Field ES 3 929 900 3

Premium ES 3 999 900

Новинку будут поставлять в Россию из Японии, так что 264-сильные Outback с турбомотором 2.4, доступные в США, в нашей стране не появятся.

Среди новшеств — новая стереокамера системы помощи водителю EyeSight с увеличенным углом обзора и программным обеспечением повышенной производительности. Кроме того, впервые появилась светодиодная проекция режимов работы системы на лобовом стекле, а также была внедрена система мониторинга состояния водителя.

Outback шестого поколения получил систему адаптивного головного освещения, которая управляет распределением светового потока, чтобы не ослеплять водителей встречного и попутного транспорта. Адаптивный круиз контроль стал удобнее: появилась система удержания по центру полосы движения, а также система следования за идущим впереди автомобилем, которая позволяет двигаться, не только удерживая дистанцию, но и повторяя смещения влево и вправо.