Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Новый Subaru Outback добрался до России: известны цены

Motor.ruиещё 1
1 час назад
Российский офис Subaru анонсировал начало приема заказов на Outback шестого поколения. Новинку предлагают с безальтернативным оппозитным мотором объемом 2,5 литра и отдачей 188 лошадиных сил (+13 сил относительно предшественника). Outback, который первой среди всех моделей марки, представленных в России, получил продвинутые системы безопасности, стоит 3 869 000 рублей за версию Elegance ES, а топовая комплектация Premium ES обойдется в 3 999 900 рублей.
Раскрыты цены на Subaru Outback в России
Фото: Motor.ruMotor.ru
О том, что сменивший поколение Outback приедет в Россию с одним мотором, сообщалось еще в начале апреля этого года. Согласно Одобрению типа транспортного средства, выданного на модель, кросс-универсал оснащается модернизированным 2,5-литровым «атмосферником» с непосредственным впрыском топлива. Безнаддувный горизонтально-оппозитный двигатель FB25 объемом 2,5 литра развивает 188 лошадиных сил и сочетается с вариатором Lineartronic и полным приводом.
Комплектация Цена в рублях
Elegance ES 3 869 000
Field ES 3 929 900 3
Premium ES 3 999 900
Новинку будут поставлять в Россию из Японии, так что 264-сильные Outback с турбомотором 2.4, доступные в США, в нашей стране не появятся.
Среди новшеств — новая стереокамера системы помощи водителю EyeSight с увеличенным углом обзора и программным обеспечением повышенной производительности. Кроме того, впервые появилась светодиодная проекция режимов работы системы на лобовом стекле, а также была внедрена система мониторинга состояния водителя.
Outback шестого поколения получил систему адаптивного головного освещения, которая управляет распределением светового потока, чтобы не ослеплять водителей встречного и попутного транспорта. Адаптивный круиз контроль стал удобнее: появилась система удержания по центру полосы движения, а также система следования за идущим впереди автомобилем, которая позволяет двигаться, не только удерживая дистанцию, но и повторяя смещения влево и вправо.
Новинка доступна для заказа, а официальный старт продаж будет дан позже.
Автоновости,Subaru Outback,Subaru,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители