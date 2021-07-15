Aston Martin представил гибридный суперкар Valhalla

Компания Aston Martin представила серийный вариант суперкара Valhalla с гибридной силовой установкой на базе двигателя V8. Новинка получила дизайн в стиле Vakyrie, матричные светодиодные фары, систему активной аэродинамики, амортизаторы Multimatic, как у Ford GT , и кокпит в духе болидов Формулы-1.

В основе купе Aston Martin Valhalla лежит «ванна» из углепластика, к которой крепятся передняя подвеска типа push-rod и задняя многорычажка с амортизаторами и пружинами Multimatic переменной жесткости. Суперкар умеет прижиматься к земле в режиме Track (гидравлический актуатор блокирует пружину, проворачивая коромысло, соединенное тягой с нижним рычагом) и задирать передок при проезде неровностей. Аналогичная схема используется на Ford GT. Сухая масса машины обозначена как «меньше 1550 килограммов».

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Силовая установка Valhalla состоит из двигателя V8 4.0 с плоским коленчатым валом, двух электромоторов и 400-вольтовой батареи. Напрямую этого не говорится, но, скорее всего, ДВС сюда перекочевал с Mercedes-AMG GT Black Series . Агрегат развивает 750 сил, сопряжен с «роботом» 8DCT собственной разработки и через дифференциал E-Diff приводит заднюю ось. Комбинированная отдача системы — 950 сил и 1000 Нм момента, что близко к показателям Ferrari SF90 Stradale . По примеру «итальянца», за задний ход на Валгалле тоже отвечают электромоторов.

Во всех ездовых пресетах, кроме EV, Вальгалла гибко распределяет мощность батареи между осями, но при резких ускорениях задействуется только задний электромотор, а в режиме движения на электротяге, наоборот, лишь передний. Без запуска ДВС Valhalla проезжает 15 километров и разгоняется до 130 километров в час. Ускорение до ста меж тем требует 2,5 секунды — паритет с S90 Stradale. Максималка — 330 километров в час. Целевой показать прохождения Нюрбургринга — 6:30.

Отдельного упоминая также заслужили электрический усилитель руля, углеродокерамические тормоза с управлением по проводам и «сваренные» специально для Валгаллы шины Michelin диаметром 20 дюймов спереди и 21 сзади. Аэродинамическая проработка суперкара не ограничилась установкой профилированного днища, работающего по принципу трубки Вентури, — на 240 километрах в час подвижные элементы спереди и подъемное антикрыло помогают генерировать 600 килограммов прижимного усилия.