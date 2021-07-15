В Госдуме предложили регистрировать самокаты в ГИБДД

«Если бы каждый владелец самоката, или подобного устройства, обязывался регистрировать свое транспортное средство через сайт ГИБДД. После регистрации они бы получали QR-код или что-то еще, что могут считывать камеры наблюдения. Но насколько это возможно в техническом плане пока не проверено на практике, надо разговаривать со специалистами. Это пока рассуждения», — пояснил Старовойтов.
«Когда у нас широко начали использоваться дроны и государство заботилось, чтобы ничего некому не упало на голову, для них ввели ограничения. Каждый дрон нужно регистрировать в Росавиации, чтобы потом можно было его идентифицировать», — уточнил Старовойтов.
«Я готов это обсудить с техническими специалистами, потому что у идеи есть уязвимые места. Многие ездят во дворах, и к сожалению техническое оборудование не настроено так, чтобы камеры фиксации были с широким углом обзора, снимали каждый двор, а установить их в каждом дворе на данный момент невозможно», — подытожил Старовойтов.