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В Госдуме высказали идею регистрировать самокаты в ГИБДД

Ura.Ruиещё 1
1 час назад
Владельцев самокатов, моноколес и сигвеев можно обязать регистрировать свое транспортное средство на сайте ГИБДД. После регистрации им выдавался бы QR-код, или что-то еще, что могут считывать дорожные камеры. Подобные меры могли бы помочь решить проблему с самокатами, движение которых сейчас никак не регулируется. Такую идею в разговоре с URA.RU высказал зампредседателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов.
В Госдуме предложили регистрировать самокаты в ГИБДД
Фото: ТАССТАСС
Ранее в Москве на Воробьевых горах 80-летний доктор биологических наук Иван Пигарев ехал на велосипеде и столкнулся с самокатчиком. Мужчина ударился головой об асфальт и получил черепно-мозговую травму. Врачи не смогли спасти Пигарева, он скончался в больнице.
«Если бы каждый владелец самоката, или подобного устройства, обязывался регистрировать свое транспортное средство через сайт ГИБДД. После регистрации они бы получали QR-код или что-то еще, что могут считывать камеры наблюдения. Но насколько это возможно в техническом плане пока не проверено на практике, надо разговаривать со специалистами. Это пока рассуждения», — пояснил Старовойтов.
В качестве примера подобного способа отслеживать технические средства депутат привел ситуацию с дронами.
«Когда у нас широко начали использоваться дроны и государство заботилось, чтобы ничего некому не упало на голову, для них ввели ограничения. Каждый дрон нужно регистрировать в Росавиации, чтобы потом можно было его идентифицировать», — уточнил Старовойтов.
Депутат подчеркнул, что QR-коды для самокатчиков — это пока только идея, а не конкретная законодательная инициатива.
«Я готов это обсудить с техническими специалистами, потому что у идеи есть уязвимые места. Многие ездят во дворах, и к сожалению техническое оборудование не настроено так, чтобы камеры фиксации были с широким углом обзора, снимали каждый двор, а установить их в каждом дворе на данный момент невозможно», — подытожил Старовойтов.
Автоновости,Александр Старовойтов,Росавиация,Госдума,
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