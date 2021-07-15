Alfa Romeo Tonale будет заряжаться от розетки

В основу Tonale ляжет платформа, знакомая по Jeep Compass
(марка Jeep
, как и Alfa Romeo, входит в состав концерна Stellantis). Исходя из этого можно предположить, что и гибридную установку итальянский кроссовер получит от американского вседорожника Compass 4xe. Она состоит из турбодвигателя объемом 1,3 литра и электромотора, установленного на задней оси. На Compass 4xe они суммарно выдают 190 либо 240 лошадиных сил. Электромотор питает батарея емкостью 11,4 киловатт-часа, заряда которой хватает на 49 километров при движении на одной электротяге.