Chery запатентовала в России кроссовер по цене Lada Granta

Версия Tiggo 2 Pro с турбомотором оснащается электроусилителем руля, а вариант с «атмосферником» – гидроусилителем. Кроме этого, в списке стандартного оборудования для России числятся центральный замок, иммобилайзер, системы помощи при экстренном торможении и климатическая установка.

За доплату можно будет дооснастить Tiggo 2 Pro потолочным люком с электроприводом, обогревом передних сидений, руля, внешних зеркал и форсунок омывателя, а также системами бесключевого доступа и запуска мотора, камерой заднего вида, боковыми подушками безопасности и системой контроля давления в шинах.