Chery запатентовала в России кроссовер по цене Lada Granta

Китайская марка Chery
защитила патентом внешность кроссовера Tiggo 2 Pro, который станет самым дешевым автомобилем в ее российской линейке. Изображения вседорожника появились в открытой базе Роспатента
, а Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) с подробностями об оснащении и моторах он получил еще в мае. В Китае Tiggo 2 Pro продают по цене от 49 900 юаней, что равно 570 тысячам рублей, или цене Lada Granta
.
Версия Tiggo 2 Pro с турбомотором оснащается электроусилителем руля, а вариант с «атмосферником» – гидроусилителем. Кроме этого, в списке стандартного оборудования для России числятся центральный замок, иммобилайзер, системы помощи при экстренном торможении и климатическая установка.
За доплату можно будет дооснастить Tiggo 2 Pro потолочным люком с электроприводом, обогревом передних сидений, руля, внешних зеркал и форсунок омывателя, а также системами бесключевого доступа и запуска мотора, камерой заднего вида, боковыми подушками безопасности и системой контроля давления в шинах.