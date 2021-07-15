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Chery запатентовала в России кроссовер по цене Lada Granta

Motor.ru
50 минут назад
Китайская марка Chery защитила патентом внешность кроссовера Tiggo 2 Pro, который станет самым дешевым автомобилем в ее российской линейке. Изображения вседорожника появились в открытой базе Роспатента, а Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) с подробностями об оснащении и моторах он получил еще в мае. В Китае Tiggo 2 Pro продают по цене от 49 900 юаней, что равно 570 тысячам рублей, или цене Lada Granta.
Chery запатентовала в России кроссовер по цене Lada Granta
Фото: ФИПСФИПС
Tiggo 2 Pro представляет собой глубоко модернизированную версию Tiggo 2, который покинул российский рынок в 2020 году. По габаритам он чуть уступает Hyundai Cretaсамому популярному кроссоверу в России.
В ОТТС указано, что переднеприводный вседорожник будут продавать с двумя моторами: 102-сильной (150 Нм) литровой «турботройкой» и атмосферным агрегатом 1.5, развивающим 106 сил и 135 Нм момента. По умолчанию они сочетаются с пятиступенчатой механической коробкой передач. Для базового мотора альтернативным вариантом является четырехдиапазонный автомат, а для наддувного – вариатор. Оба мотора работают на бензине с октановым числом 92.
Версия Tiggo 2 Pro с турбомотором оснащается электроусилителем руля, а вариант с «атмосферником» – гидроусилителем. Кроме этого, в списке стандартного оборудования для России числятся центральный замок, иммобилайзер, системы помощи при экстренном торможении и климатическая установка.
За доплату можно будет дооснастить Tiggo 2 Pro потолочным люком с электроприводом, обогревом передних сидений, руля, внешних зеркал и форсунок омывателя, а также системами бесключевого доступа и запуска мотора, камерой заднего вида, боковыми подушками безопасности и системой контроля давления в шинах.
Продажи Chery Tiggo 2 Pro должны были начаться летом, однако старт отложили из-за неожиданно высокого спроса на «старшие» модели. В Китае за модель просят от 49 900 до 65 900 юаней (от 570 до 750 тысяч рублей), однако российские цены пока пока не объявлены — вероятно, они будет заметно выше.
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