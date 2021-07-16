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Штрафы ГИБДД с фотофиксацией: как не пропустить и где проверить

АвтоКод
2 часа назад
С каждым годом список правонарушений, которые способны «видеть» камеры, становится все длиннее. В 2021 году водителя оштрафуют, если он:
Штрафы ГИБДД с фотофиксацией: как не пропустить и где проверить
Фото: АвтоКодАвтоКод
  • проедет на красный свет (1 000 рублей штрафа);
  • пересечет стоп-линию на запрещающий сигнал светофора (800 рублей штрафа при первичном нарушении и 5 000 рублей за повторное);
  • проедет задним ходом во встречном направлении на дороге с односторонним движением (5 000 рублей штрафа);
  • превысит установленные скоростные нормы на 20-40 км/ч (500 рублей штрафа);
  • превысит установленные скоростные нормы на 40-60 км/ч (1000-1500 рублей штрафа);
  • превысит установленные скоростные нормы на 60-80 км/ч (2000-2500 рублей штрафа);
  • превысит установленный скоростной режим более, чем на 80 км/ч (5 000 рублей штрафа);
  • проедет по встречной полосе (1000-1500 рублей штрафа);
  • проедет по полосе маршрутного транспорта (1 500 рублей штрафа);
  • нарушит правила маневрирования, повернув из второго ряда (500 рублей штрафа);
  • не пропустит пешехода на «зебре» (1500-2500 рублей штрафа);
  • не оплатит парковку (1 000 рублей для регионов, 3 000 рублей для Санкт-Петербурга и 5 000 рублей для Москвы);
  • нарушит правила на ж/д переезде (5 000 штрафа с 1 мая 2021 года);
  • пересечет сплошную с выездом на встречную полосу (5 000 рублей штрафа).
Видео дня
С начала 2021 года камеры тестируют на отслеживание непристегнутого ремня, отсутствие страховки и разговоры по телефону за рулем. Возможно, скоро и эти нарушения пополнят вышеприведенный список.
Если нарушение зафиксировали средства видео- и фотофиксации, водитель получит только штраф, даже если за это лишают прав.

Как не пропустить срок оплаты штрафа

«Письмо счастья» может задержаться в пути или затеряться на почте, а водителю важно узнать об имеющихся штрафах как можно раньше, иначе он:
  • пропустит срок обжалования штрафа (10 суток с момента вынесения постановления);
  • упустит скидку 50% на оплату штрафа (20 суток с момента вынесения постановления);
  • подвергнется наказанию за просрочку от судебных приставов и ГИБДД (70 суток с момента вынесения постановления).
По истечении 70 дней, отведенных на оплату штрафа с момента вынесения постановления, информация о задолженности поступит к судебным приставам. ФССП возбудит исполнительное производство и отправит уведомление с предложением погасить штраф добровольно в течение пяти суток.
Если водитель проигнорирует санкции, а долг достигнет 10 тыс. рублей, приставы будут вправе:
  • ограничить выезд за пределы России;
  • приостановить действие водительских прав;
  • взыскать долг из зарплаты;
  • наложить арест на имущество.
Кроме того, на должника будут наложены 7% (не менее 1 000 рублей) от суммы штрафа за исполнительный сбор.
При остановке сотрудником ГИБДД на водителя могут составить протокол по статье 20.25 КоАП и доставить в суд. Там ему вменят одно из трех наказаний: штраф в двойном размере, административный арест на 15 суток или до 50 часов обязательных работ.
Чтобы не пропустить срок оплаты, нужно подписаться на уведомления о новых штрафах. Сделать это можно:
  • на Госуслугах, скачав приложение на смартфон;
  • на сайте ГИБДД, оформив подписку по электронной почте, куда будут приходить уведомления;
  • скачать приложение ЮMoney от Яндекса, через которое можно оплачивать штрафы и получать уведомления о них.
Также можно периодически проверять штрафы с камер фотофиксации на официальном сайте судебных приставов.
Автоновости,ГИБДД,Яндекс,
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