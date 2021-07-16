Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Войти в почту

Евросоюз запретит автомобили с ДВС в 2035 году

Car.ru
1 час назад
Еврокомиссии Европейского союза представили доработанный план, согласно которому эксплуатация машин с ДВС будет запрещена в Европе уже к 2035 году.
Евросоюз запретит автомобили с ДВС в 2035 году
Фото: Car.ruCar.ru
Полностью убрать все машины с ДВС в европейских странах хотят к 2050 году. Что касается 2035 года, то водителям запретят продавать машины с ДВС.
Добиваться этого планируется за счёт принудительного сокращения вредных выхлопов: автопроизводителей обяжут снизить их объёмы на 55%, по сравнению с нынешними к 2030 году, а ещё через пять лет - обеспечить полное отсутствие выбросов.
Многие производители были готовы к подобным нововведениям, поэтому уже в ближайшее время планируют обновить модельный ряд машин на европейском рынке, предлагая потенциальным покупателям большее количество машин, оснащенных электрифицированной установкой.
Audi и General Motor намерены сделать это к тому же 2035 году, который обозначен Еврокомиссией в качестве ключевой даты.
Европейские автомобилисты должны быть готовы к подобным изменениям и склоняться к покупке электрокаров.
Автоновости,Audi,Еврокомиссия,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители