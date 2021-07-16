Евросоюз запретит автомобили с ДВС в 2035 году

Еврокомиссии Европейского союза представили доработанный план, согласно которому эксплуатация машин с ДВС будет запрещена в Европе уже к 2035 году.

Полностью убрать все машины с ДВС в европейских странах хотят к 2050 году. Что касается 2035 года, то водителям запретят продавать машины с ДВС.

Добиваться этого планируется за счёт принудительного сокращения вредных выхлопов: автопроизводителей обяжут снизить их объёмы на 55%, по сравнению с нынешними к 2030 году, а ещё через пять лет - обеспечить полное отсутствие выбросов.

Многие производители были готовы к подобным нововведениям, поэтому уже в ближайшее время планируют обновить модельный ряд машин на европейском рынке, предлагая потенциальным покупателям большее количество машин, оснащенных электрифицированной установкой.

Audi и General Motor намерены сделать это к тому же 2035 году, который обозначен Еврокомиссией в качестве ключевой даты.