Евросоюз запретит автомобили с ДВС в 2035 году

Полностью убрать все машины с ДВС в европейских странах хотят к 2050 году. Что касается 2035 года, то водителям запретят продавать машины с ДВС.
Добиваться этого планируется за счёт принудительного сокращения вредных выхлопов: автопроизводителей обяжут снизить их объёмы на 55%, по сравнению с нынешними к 2030 году, а ещё через пять лет - обеспечить полное отсутствие выбросов.
Многие производители были готовы к подобным нововведениям, поэтому уже в ближайшее время планируют обновить модельный ряд машин на европейском рынке, предлагая потенциальным покупателям большее количество машин, оснащенных электрифицированной установкой.
Audi
и General Motor намерены сделать это к тому же 2035 году, который обозначен Еврокомиссией в качестве ключевой даты.
Европейские автомобилисты должны быть готовы к подобным изменениям и склоняться к покупке электрокаров.