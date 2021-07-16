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В Porsche развитие отрасли летающих такси оценили в 20 млрд долларов

Car.ru
1 час назад
Немецкая марка Porsche считает летающие такси очень привлекательной отраслью. Но для их разработки и создания нужной инфраструктуры требуются большие материальные вливания.
В Porsche развитие отрасли летающих такси оценили в 20 млрд долларов
Фото: Car.ruCar.ru
По мнению автора проведенного исследования Porsche на тему аэротакси Григора Грандла, вертикальная мобильность имеет все шансы стать выгодной для компаний и инвесторов.
Но для реализации такого глобального плана необходимы большие денежные вложения, значимую роль в этом деле должны сыграть социальное признание и безопасность.
Предполагается, через 14 лет рынок аэротакси достигнет 32 миллиардов долларов, но сначала в его развитие требуется вложить как минимум 20 миллиардов долларов. Такие автогиганты, как Cadillac, Hyundai и Audi уже заинтересовались этой отраслью, но добиться успеха здесь будет не так просто.
Авторы исследования из Porsche уверены, что в рамках создания инфраструктуры для летающих такси нужны 2500 пунктов посадки и взлета в разных уголках планеты. Помимо того, люди должны твердо знать, что использование подобного транспорта является безопасным делом.
Постепенно вертикальная мобильность станет более интегрированной и индивидуальной, но воздушные такси будут успешными лишь, если смогут соответствовать всем вышеуказанным нормам.
Автоновости,Cadillac,Hyundai,Audi,Porsche,
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