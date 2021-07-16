В Porsche развитие отрасли летающих такси оценили в 20 млрд долларов

Немецкая марка Porsche считает летающие такси очень привлекательной отраслью. Но для их разработки и создания нужной инфраструктуры требуются большие материальные вливания.

По мнению автора проведенного исследования Porsche на тему аэротакси Григора Грандла, вертикальная мобильность имеет все шансы стать выгодной для компаний и инвесторов.

Но для реализации такого глобального плана необходимы большие денежные вложения, значимую роль в этом деле должны сыграть социальное признание и безопасность.

Hyundai и Предполагается, через 14 лет рынок аэротакси достигнет 32 миллиардов долларов, но сначала в его развитие требуется вложить как минимум 20 миллиардов долларов. Такие автогиганты, как Cadillac Audi уже заинтересовались этой отраслью, но добиться успеха здесь будет не так просто.

Авторы исследования из Porsche уверены, что в рамках создания инфраструктуры для летающих такси нужны 2500 пунктов посадки и взлета в разных уголках планеты. Помимо того, люди должны твердо знать, что использование подобного транспорта является безопасным делом.