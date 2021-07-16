Мировые продажи Lada взлетели

Продажи Lada в России выросли на 51 процент (до 200,2 тысяч автомобилей). Самой популярной остается Granta (было куплено более 72 тысяч таких машин). Компания укрепила лидирующие позиции в России с долей рынка в 23 процента. Это стало лучшим результатом за последние десять лет, сказано в отчете.