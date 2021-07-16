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Koenigsegg показал первый товарный экземпляр Jesko

Motor.ru
2 часа назад
Спустя почти два с половиной года после премьеры гиперкара Jesko шведская Koenigsegg начала его производство и показала первый предсерийный прототип своей самой быстрой модели. Машину окрасили в оранжевый перламутр Tang Orange Pearl с серебристыми и углепластиковыми акценатами, но в остальном она не отличается от экземпляра, выставленного на Женевском автосалоне 2019 года.
Koenigsegg показал первый товарный экземпляр Jesko
Фото: © Koenigsegg© Koenigsegg
Для наследника рекордной Agera RS в Koenigsegg разработали новый монокок с интегрированными в структуру топливными баками и каркасом безопасности, причем для его армирования впервые использовали сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности Dyneema. Кузовные панели Jesko изготовлены из карбон-кевларового препрега и скрывают под собой заново спроектированный 5,0-литровый битурбомотор V8 с плоским коленчатым валом.
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На обычном топливе двигатель выдает 1280 лошадиных сил, на биоэтаноле E85 — 1600. Пиковый крутящий момент в 1500 Нм доступен на 5100 оборотах в минуту, 1000 Нм — в промежутке 2700–6170. Отсечка срабатывает на 8500 оборотах в минуту. Тяга на заднюю ось передается через роботизированную трансмиссию Light Speed Transmission без синхронизаторов и с восьмью многодисковыми сцеплениями в масляной ванне. Коробка умеет перескакивать через несколько передач и обеспечивает «взрывное» ускорение с любой скорости.
Необычна и конструкция подвесок. Как и Agera, Йеско используется систему Triplex с дополнительным горизонтальным амортизатором. Установленный сзади помогает бороться с приседаниями при резком старте, передний не дает машине клевать носом при высокой аэродинамической нагрузке. Дополнительно Koenigsegg Jesko оборудован полноуправляемым шасси Active Rear Steering, которое поворачивает задние колёса в любую сторону на угол до трёх градусов.
В салоне — «приборка» SmartCluster, графика на которой поворачивает следом за рулем, мультимедиа SmartCenter с сенсорным дисплеем и аналоговый акселерометр. Также Jesko оснащен Jesko оснащён сиденьями с подогревом и электроприводом, регулируемой рулевой колонкой и блоком педалей. Общий тираж гиперкара не превысит 125 экземпляров. Начальная цена — около трех миллионов долларов, или 222,1 миллиона рублей.
Автоновости,Koenigsegg,
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