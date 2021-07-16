В Чикаго представили новый кроссовер Lexus NX

Японский автопроизводитель Lexus на международном мотор-шоу в Чикаго представил кроссовер Lexus NX следующего поколения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Новый паркетник создан на новой архитектуре и приобрел более современный дизайн. Автопроизводитель укомплектовал новый Lexus NX модернизированной головной оптикой, доработанной решёткой радиатора и новыми бамперами. Также машина имеет на корме модернизированные светодиодные фонари, объединённые в моноблок.

В салоне автомобиля также произошли некоторые изменения. Здесь появился большой тачскрин мультимедийного комплекса, электронная «приборка» и новый блок управления климат-контролем.

Для покупателей будут доступны несколько модификаций модели: NX 260, NX 350h, NX 450h+ и NX 350.