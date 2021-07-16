Abarth представил две новые модели

Автопроизводитель Abarth представил сразу 2 новых автомобиля, которые построены на базе модели FIAT 500 . Они получили названия F595 и 695 Esseesse.

Фото: Car.ru Car.ru

Новая модель Abarth F-595 создана на базе серийного автомобиля 595 Turismo. Известно, что данная разработка посвящается 50-летию гоночной модели Formula Italia, которая была создана Карлом Абартом.

В оснащении представлен турбированный двигатель 1.4 T-Jet. Мощность агрегата составляет 165 л.с. и крутящий момент - 230 Нм. Главная особенность модели F-595 - выпускная система RMS с 4 патрубками, которые располагаются по парам друг над другом. В выпускном тракте применяется заслонка, которая может менять громкость выпуска.

Еще одна особенность модели - элементы декора голубого цвета и 17-дюймовые колесные диски. В версии с 5-ступенчатой МКПП автомобиль может разгоняться до 100 км/час за 7.3 секунды.

Вторая новинка в линейке - 695 Esseesse. Напомним, что индексом 695 в линейке обозначены высокопроизводительные версии. Новый вариант Esseesse должен стать более совершенным в своих возможностях.