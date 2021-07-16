В Европе все чаще отказываются от автомобилей Lada

Третье место осталось за французской Peugeot
. Ей удалось продать 316 207 автомобилей, что на 33,9% больше показателей прошлого года. В 2020 году из-за пандемии COVID-19 по всему миру действовали строгие ограничения, всерьёз обвалившие автомобильный рынок. 2021 год, напротив, ознаменовался всплеском продаж новых автомобилей в Европе на 25,2%. За шесть месяцев жители Евросоюза купили 5,4 млн машин. Рост продаж зафиксирован на всех крупнейших европейских рынках — Италии (+51,4%), Испании (+34,4%), Франции (+28,9%) и Германии (+14,9%), сообщило ACEA. «АвтоВАЗ» официально покинул рынок Европы в 2020 году.