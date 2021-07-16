В Европе все чаще отказываются от автомобилей Lada

Всё дело в ужесточении экологических стандартов по выбросам: инвестировать в доработку двигателей оказалось невыгодно. Однако продажей российских автомобилей в некоторых странах занимаются небольшие частные компании. Например, в Словакии импорт отечественных внедорожников Lada Niva Travel ведёт небольшая местная компания Autoprofit Group. В Германии автомобили Lada можно приобрести через несколько небольших фирм. Также российские машины появились у независимого дилера CanoCar в чешском городе Брно.

В то же время на российском рынке Lada популярна и востребована. Ранее «Секрет фирмы» сообщал , что в январе — июне 2021 года в России продали 200 219 автомобилей под брендом Lada. Это на 51% больше показателя за весь 2020-й.