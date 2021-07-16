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Автомобили Lada стали самыми непопулярными в Европе

Секрет Фирмыиещё 1
1 час назад
Lada заняла последнее место в рейтинге популярности автомобилей Европы по итогам первой половины 2021 года. За первые полгода жители Евросоюза купили 741 автомобиль Lada, сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА). Это на 35,4% меньше, чем за аналогичный период 2020 года — тогда на европейском рынке продали 1147 машину российской марки.
В Европе все чаще отказываются от автомобилей Lada
Фото: ТАССТАСС
В итоге Lada стала самой непопулярной маркой автомобилей в Европе. Сразу после «АвтоВАЗа» идёт французская компания Alpine, которая за 2021 год смогла продать в Европе 903 машины.
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Лидером продаж Евросоюза в первой половине 2021 года стала компания Volkswagen. Немецкая компания за шесть месяцев смогла продать 579 612 автомобилей, превысив результат 2020 года на 26,6%. Второе место заняла французская Renault с результатом 357 217 машин за полгода (больше, чем в прошлом году, на 3,2%).
Третье место осталось за французской Peugeot. Ей удалось продать 316 207 автомобилей, что на 33,9% больше показателей прошлого года. В 2020 году из-за пандемии COVID-19 по всему миру действовали строгие ограничения, всерьёз обвалившие автомобильный рынок. 2021 год, напротив, ознаменовался всплеском продаж новых автомобилей в Европе на 25,2%. За шесть месяцев жители Евросоюза купили 5,4 млн машин. Рост продаж зафиксирован на всех крупнейших европейских рынках — Италии (+51,4%), Испании (+34,4%), Франции (+28,9%) и Германии (+14,9%), сообщило ACEA. «АвтоВАЗ» официально покинул рынок Европы в 2020 году.
Всё дело в ужесточении экологических стандартов по выбросам: инвестировать в доработку двигателей оказалось невыгодно. Однако продажей российских автомобилей в некоторых странах занимаются небольшие частные компании. Например, в Словакии импорт отечественных внедорожников Lada Niva Travel ведёт небольшая местная компания Autoprofit Group. В Германии автомобили Lada можно приобрести через несколько небольших фирм. Также российские машины появились у независимого дилера CanoCar в чешском городе Брно.
В то же время на российском рынке Lada популярна и востребована. Ранее «Секрет фирмы» сообщал , что в январе — июне 2021 года в России продали 200 219 автомобилей под брендом Lada. Это на 51% больше показателя за весь 2020-й.
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