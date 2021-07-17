МВД внедрит систему «Паутина» по всей России

В ведомстве пояснили, что сервис "Паутина" предназначен для предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, предупреждения и пресечения административных правонарушений, выявления похищенных или угнанных автомобилей, транспортных средств участников дорожного движения, скрывшихся с мест ДТП, а также благодаря сервису возможна автоматизация деятельности подразделений Госавтоинспекции
по оформлению административных правонарушений, зафиксированных дорожными камерами. Система уже работает в Центральном федеральном округе страны.