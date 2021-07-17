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МВД намерено до конца года запустить систему "Паутина"

ТАССиещё 2
1 час назад
МВД России планирует до конца года внедрить систему "Паутина" в своих подразделениях по всей России. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, сервис предназначен для предупреждения и раскрытия преступлений, в том числе для выявления угнанных автомобилей.
МВД внедрит систему «Паутина» по всей России
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"Внедрение специального программного обеспечения "Паутина" на территории РФ планируется до конца текущего года", - сказали в МВД, отвечая на запрос ТАСС.
В ведомстве пояснили, что сервис "Паутина" предназначен для предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, предупреждения и пресечения административных правонарушений, выявления похищенных или угнанных автомобилей, транспортных средств участников дорожного движения, скрывшихся с мест ДТП, а также благодаря сервису возможна автоматизация деятельности подразделений Госавтоинспекции по оформлению административных правонарушений, зафиксированных дорожными камерами. Система уже работает в Центральном федеральном округе страны.
Автоновости,ГИБДД,МВД,ИТАР-ТАСС,
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