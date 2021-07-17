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Эксперты сообщили о рисках для россиян из-за новой инициативы МВД

Ювелина Бернст
1 час назад
Частная жизнь россиян может быть подвергнута риску из-за внедрения Министерством внутренних дел системы «Паутина» для розыска автомобилей, считает президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук. Его слова передает Ura.ru.
Эксперты сообщили о рисках для россиян из-за новой инициативы МВД
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«В нашей стране можно все купить. Я знаю, что сравнительно недорого можно получить данные о перемещениях, потому что камеры зафиксируют номера. Можно получить информацию, где вообще машина ездила, и использовать эти данные в противоправных целях», - рассказал Форманчук.
По его данным, к вышеупомянутой системе есть доступ практически у всех сотрудников полиции, и любой участковый может выгрузить эту информацию. В результате граждане остаются незащищенными, отметил автоэксперт.
С ним согласился глава Федерации автовладельцев России Максим Едрышов.
«Это раскрытие частной жизни гражданина, того, куда он ездит, сколько времени и где проводит», — сказал Едрышов, подчеркнув, что это абсолютно недопустимо, так как противоречит статье Конституции России о неприкосновенности частной жизни.
Система «Паутина» предназначена для розыска угнанных автомобилей и транспортных средств, владельцы которых скрылись с места ДТП. Сервис уже работает в Центральном федеральном округе. МВД России намерено до конца 2021 года внедрить «Паутину» по всей стране.
Автоновости,Кирилл Форманчук,МВД,РИА Ura.ru,
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