Эксперты сообщили о рисках для россиян из-за новой инициативы МВД

«В нашей стране можно все купить. Я знаю, что сравнительно недорого можно получить данные о перемещениях, потому что камеры зафиксируют номера. Можно получить информацию, где вообще машина ездила, и использовать эти данные в противоправных целях», - рассказал Форманчук.
«Это раскрытие частной жизни гражданина, того, куда он ездит, сколько времени и где проводит», — сказал Едрышов, подчеркнув, что это абсолютно недопустимо, так как противоречит статье Конституции России о неприкосновенности частной жизни.