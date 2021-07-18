Незаконная парковка разозлила москвичей:

Фото: страница Svetlana Usataya в Facebook страница Svetlana Usataya в Facebook

«Парковка триколорских обитателей. Всю ночь в колонну по одному вдоль дороги», — написал автор снимка.

Впрочем, большинство вопросов жители района задают не автовладельца, а застройщикам, не предусмотревшим достаточное количество парковочных мест на территории жилого комплекса.