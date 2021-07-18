Незаконная парковка разозлила москвичей:

«Новым покупателям парковочные места дарят. Да и аренду никто не отменял. А вот сужение проезжей части, по которой курсируют автобусы, не лучшее решение»; «Во дворах от них ошлагбаумлено, иначе мы б сдохли уже»; «Всегда улыбаюсь, глядя на эту колонну. Давно пора крокодилам пастись там, где сплошная. 15 к в месяц цена комфорта и спокойствия. А кому дорого, на 17 трамвай через дорогу и красота»; «Так вдоль проспекта запрещена парковка, разве нет?», — возмущались подписчики сообщества.
«Ну, вопрос не к обитателям. К застройщикам. Те, кто в подобных комплексах покупают квартиры, имеют не по одной машине на семью. И имеют на это полное право. Можно ли было обеспечить под триколором подземный паркинг на столько машин? Ответ все знают», — пишут участники группы.