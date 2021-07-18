Спортседан Hyundai Elantra N и гибрид Aston Martin Valhalla: главное за неделю

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей минувшей недели. Всё только самое интересное: «заряженный» седан Hyundai
Elantra N, интерьер Mercedes-AMG SL нового поколения, обновлённый Kia
Ceed, гибридный суперкар Aston Martin
Valhalla и серийный Koenigsegg
Jesko.
280 сил и 5,3 секунды до «сотни»: Hyundai представила «горячую» Elantra N
Компания Hyundai
официально представила новую версию Elantra с литерой N, которая сместила с вершины линейки версию N-Line. Новинка стала не только первой «Элантрой» от подразделения Hyundai N, но и первым седаном спортивной линейки. «Спорткару на каждый день», как характеризует его Hyundai, достались более 40 элементов N и доработанный двухлитровый турбомотор от европейского i30 N мощностью 280 лошадиных сил. С ним Elantra разгоняется до первой «сотни» за 5,3 секунды. Такой динамикой может похвастаться Elantra N, оснащенная восьмидиапазонным «роботом» N DCT с двумя «мокрыми» сцеплениями и режимом N Grin Shift. Он активируется нажатием красной кнопки на руле и на 20 секунд повышает отдачу двигателя до 290 лошадиных сил.
Mercedes-AMG показал салон нового SL
Отделение Mercedes-AMG опубликовало фотографии салона SL следующего поколения. Для модели с посадочной формулой 2+2 придумали новую концепцию hyperanalogue (гипераналог) — микс из аналоговой геометрии и «цифры». Чтобы понять, о чем идет речь, достаточно взглянуть на панель приборов. В отличие от последних моделей, на которых этот элемент либо объединен с центральным дисплеем, либо выполнен в виде «парящего» экрана, на SL приборка установлена по старинке, под козырьком, а потому не бликует на солнце. Задачей разработчиков было объединить присущую последним моделям марки изысканность с толикой спортивности, не нарушив при этом целостность образа. По словам председателя правления Mercedes-AMG Филиппа Шимера, новый SL — это возрождение иконы с учетом требований современности.
Kia рассекретила обновленное семейство Ceed
Европейское семейство Ceed третьего поколения пережило рестайлинг в середине жизненного цикла. Изменения претерпели хэтчбек, универсал и шутинг-брейк Proceed, а XCeed обновится позднее. Автомобили получили более свежий дизайн с пересмотренным передком и новым логотипом без овала, слегка изменились внутри, а также обзавелись новыми опциями и более современным оборудованием. Моторная гамма соперника Volkswagen
Golf осталась нетронутой, если не считать новой трансмиссии для 120-сильного турбомотора. С рестайлингом Ceed получил новые бамперы и решетку радиатора новой изогнутой формы, которая в гибридной версии универсала Ceed SW закрыта глухой панелью. Оптика тоже изменилась, а на капоте красуется новый двухмерный логотип Kia.
Aston Martin представил гибридный суперкар Valhalla
Компания Aston Martin представила серийный вариант суперкара Valhalla с гибридной силовой установкой на базе двигателя V8. Новинка получила дизайн в стиле Valkyrie, матричные светодиодные фары, систему активной аэродинамики, амортизаторы Multimatic, как у Ford
GT, и кокпит в духе болидов Формулы-1. В основе купе Aston Martin Valhalla лежит «ванна» из углепластика, к которой крепятся передняя подвеска типа push-rod и задняя многорычажка с амортизаторами и пружинами Multimatic переменной жесткости. Суперкар умеет прижиматься к земле в режиме Track (гидравлический актуатор блокирует пружину, проворачивая коромысло, соединенное тягой с нижним рычагом) и задирать передок при проезде неровностей. Сухая масса машины обозначена как «меньше 1550 килограммов».
Koenigsegg показал первый товарный экземпляр Jesko
Спустя почти два с половиной года после премьеры гиперкара Jesko шведская Koenigsegg начала его производство и показала первый предсерийный прототип своей самой быстрой модели. Машину окрасили в оранжевый перламутр Tang Orange Pearl с серебристыми и углепластиковыми акценатами, но в остальном она не отличается от экземпляра, выставленного на Женевском автосалоне 2019 года. В Koenigsegg разработали новый монокок с интегрированными в структуру топливными баками и каркасом безопасности, причем для его армирования использовали сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности Dyneema. Кузовные панели Jesko изготовлены из карбон-кевларового препрега и скрывают под собой заново спроектированный 5,0-литровый битурбомотор V8 с плоским коленчатым валом.