Спортседан Hyundai Elantra N и гибрид Aston Martin Valhalla: главное за неделю

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Mercedes-AMG показал салон нового SL

Отделение Mercedes-AMG опубликовало фотографии салона SL следующего поколения. Для модели с посадочной формулой 2+2 придумали новую концепцию hyperanalogue (гипераналог) — микс из аналоговой геометрии и «цифры». Чтобы понять, о чем идет речь, достаточно взглянуть на панель приборов. В отличие от последних моделей, на которых этот элемент либо объединен с центральным дисплеем, либо выполнен в виде «парящего» экрана, на SL приборка установлена по старинке, под козырьком, а потому не бликует на солнце. Задачей разработчиков было объединить присущую последним моделям марки изысканность с толикой спортивности, не нарушив при этом целостность образа. По словам председателя правления Mercedes-AMG Филиппа Шимера, новый SL — это возрождение иконы с учетом требований современности.

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Koenigsegg показал первый товарный экземпляр Jesko

Спустя почти два с половиной года после премьеры гиперкара Jesko шведская Koenigsegg начала его производство и показала первый предсерийный прототип своей самой быстрой модели. Машину окрасили в оранжевый перламутр Tang Orange Pearl с серебристыми и углепластиковыми акценатами, но в остальном она не отличается от экземпляра, выставленного на Женевском автосалоне 2019 года. В Koenigsegg разработали новый монокок с интегрированными в структуру топливными баками и каркасом безопасности, причем для его армирования использовали сверхвысокомолекулярный полиэтилен высокой плотности Dyneema. Кузовные панели Jesko изготовлены из карбон-кевларового препрега и скрывают под собой заново спроектированный 5,0-литровый битурбомотор V8 с плоским коленчатым валом.