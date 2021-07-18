В России нашли способ моментально вычислять пьяных водителей

В России планируют ввести экспресс-тесты, позволяющие моментально выявлять на дорогах пьяных водителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Прорабатывается вопрос применения средств индикации паров алкоголя, так называемых экспресс-тестов», — заявили в МВД.

В министерстве отметили, что новая технология реализуется в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Использование подобных средств позволит «минимизировать временные затраты» во время общения инспектора и водителя и предотвратить конфликтные ситуации.

Если водитель откажется проходить освидетельствование или не согласится с полученными результатами, его направят на медицинское освидетельствование.

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников уже сообщал, что в 2022 году у инспекторов в России появится специальное оборудование. Новый прибор сможет моментально определить наличие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.