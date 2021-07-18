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В России нашли способ моментально вычислять пьяных водителей

Майк Габриелян
1 час назад
В России планируют ввести экспресс-тесты, позволяющие моментально выявлять на дорогах пьяных водителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.
В России нашли способ моментально вычислять пьяных водителей
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Прорабатывается вопрос применения средств индикации паров алкоголя, так называемых экспресс-тестов», — заявили в МВД.
В министерстве отметили, что новая технология реализуется в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения». Использование подобных средств позволит «минимизировать временные затраты» во время общения инспектора и водителя и предотвратить конфликтные ситуации.
Если водитель откажется проходить освидетельствование или не согласится с полученными результатами, его направят на медицинское освидетельствование.
Глава Госавтоинспекции Михаил Черников уже сообщал, что в 2022 году у инспекторов в России появится специальное оборудование. Новый прибор сможет моментально определить наличие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.
За минувшие полгода привлечено к ответственности более 220 тысяч водителей, ездивших пьяными. Повторно сели за руль нетрезвыми около 27 тысяч человек.
Автоновости,Михаил Черников,ГИБДД,МВД,
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