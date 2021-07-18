Kia прекратит производство Stinger

Уже давно ходят слухи о том, что корейская компания Kia откажется от выпуска своей модели Stinger. Теперь сообщается, что производитель может отказаться от спортивного фастбека ко второму кварталу будущего года.

Изначально компания планировала, что Kia Stinger продержится на конвейере до 2024 года. Позже автопроизводитель изменил планы - модель будет выпускаться до весны 2022 года. Stinger станет историей, так и не успев перейти во второе поколение.

Подробности касательно фастбека были указаны в опубликованном плане компании. Отказ от выпуска Stinger связан с его невысокими продажами, кроме того, в следующей году марка модернизирует производственные линии на заводе Sohari для массового выпуска электрифицированных моделей, среди которых - гибридный Carnival. У Stinger почти не было шансов остаться на конвейере.

Kia Stinger представили в 2017 году. Это был стильный фастбек среднего класса с задним приводом и растянутой колёсной базой. Под капотом разместили 3,3-литровый бензиновый мотор Twin Turbo V6.

Сначала фастбек показал хорошие продажи, но затем марка Genesis вывела на рынок спортивный седан G70 на той же платформе и с аналогичной силовой установкой.