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Компания Kia прекратит производство Stinger после весны 2022 года

Car.ru
38 минут назад
Уже давно ходят слухи о том, что корейская компания Kia откажется от выпуска своей модели Stinger. Теперь сообщается, что производитель может отказаться от спортивного фастбека ко второму кварталу будущего года.
Kia прекратит производство Stinger
Фото: Car.ruCar.ru
Изначально компания планировала, что Kia Stinger продержится на конвейере до 2024 года. Позже автопроизводитель изменил планы - модель будет выпускаться до весны 2022 года. Stinger станет историей, так и не успев перейти во второе поколение.
Подробности касательно фастбека были указаны в опубликованном плане компании. Отказ от выпуска Stinger связан с его невысокими продажами, кроме того, в следующей году марка модернизирует производственные линии на заводе Sohari для массового выпуска электрифицированных моделей, среди которых - гибридный Carnival. У Stinger почти не было шансов остаться на конвейере.
Kia Stinger представили в 2017 году. Это был стильный фастбек среднего класса с задним приводом и растянутой колёсной базой. Под капотом разместили 3,3-литровый бензиновый мотор Twin Turbo V6.
Сначала фастбек показал хорошие продажи, но затем марка Genesis вывела на рынок спортивный седан G70 на той же платформе и с аналогичной силовой установкой.
В прошлом году Kia предложила для Stinger новый турбомотор на 2,5 литра и представила улучшенный Stinger Meister. Однако, решить проблему это не помогло.
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