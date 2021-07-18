Представлен рендер седана Genesis G90 нового поколения

Автомобильная компания Genesis продолжает работать над своей новой моделью — седаном Genesis G90. В Сети уже показали новый рендер ожидаемой новинки.

Рендер опубликован на YouTube-канале Gotcha Cars. Текущий рестайлинговый Genesis G90 2020 года стал первой моделью в линейке Hyundai , которая получит новый дизайн бренда.

Седан появился на рынке совсем недавно, но разработчики уже задумали масштабную реформу, вскоре на смену седану придет совершенно новая модель.

На рендерах G90 предстал с внешним дизайном, который имеет сходство с предыдущей моделью. Автор визуализации немного освежил внешний вид седана, добавив головную оптику и задние фонари в духе актуальных моделей Genesis. Передняя решетка также была изменена.

Новое поколение G90 будет отличаться измененным кузовом и немного большими габаритами, салон авто в объективы камер фотошпионов пока не попадал.

В компании отметили, что салон будет более современным, чем у его предшественника. Возможно, инженеры добавят широкоэкранную информационно-развлекательную систему, что и на других моделях Genesis, включая G80, GV80 и GV70.

При отделке интерьера будут использоваться материалы премиум-класса, которые сделают автомобиль достойным конкурентом BMW 7-Series и Mercedes-Benz S-Class.

Ожидается, что Hyundai откажется от 5,0-литрового V8, используемого в текущей модели. На смену ему придёт 3,5-литровый V6 с двойным турбонаддувом.