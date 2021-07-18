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Представлен рендер седана Genesis G90 нового поколения

Car.ru
2 часа назад
Автомобильная компания Genesis продолжает работать над своей новой моделью — седаном Genesis G90. В Сети уже показали новый рендер ожидаемой новинки.
Представлен рендер седана Genesis G90 нового поколения
Фото: Car.ruCar.ru
Рендер опубликован на YouTube-канале Gotcha Cars. Текущий рестайлинговый Genesis G90 2020 года стал первой моделью в линейке Hyundai, которая получит новый дизайн бренда.
Седан появился на рынке совсем недавно, но разработчики уже задумали масштабную реформу, вскоре на смену седану придет совершенно новая модель.
На рендерах G90 предстал с внешним дизайном, который имеет сходство с предыдущей моделью. Автор визуализации немного освежил внешний вид седана, добавив головную оптику и задние фонари в духе актуальных моделей Genesis. Передняя решетка также была изменена.
Новое поколение G90 будет отличаться измененным кузовом и немного большими габаритами, салон авто в объективы камер фотошпионов пока не попадал.
В компании отметили, что салон будет более современным, чем у его предшественника. Возможно, инженеры добавят широкоэкранную информационно-развлекательную систему, что и на других моделях Genesis, включая G80, GV80 и GV70.
При отделке интерьера будут использоваться материалы премиум-класса, которые сделают автомобиль достойным конкурентом BMW 7-Series и Mercedes-Benz S-Class.
Ожидается, что Hyundai откажется от 5,0-литрового V8, используемого в текущей модели. На смену ему придёт 3,5-литровый V6 с двойным турбонаддувом.
Обновленный флагманский седан Genesis должен поступить на рынок в 2022 году.
Автоновости,Hyundai,BMW,Mercedes-Benz,
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