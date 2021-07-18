Dodge уберет оттенок Gold Rush из цветовой палитры авто

Автомобильная компания Dodge предлагает клиентам обширную палитру цветов своих моделей. Среди оттенков есть фантастический Hellraisin (фиолетовый), необычный Frostbite (синий) и совершено дикий оранжевый цвет Go Mango.

Разработчики Dodge, как и другие не менее популярные марки, не боятся экспериментировать с цветами своих транспортных средств. Но недавно в компании заявили, что один из многих причудливых цветов в палитре Dodge уходит со сцены. Это потрясающий золотой оттенок Gold Rush («Золотая лихорадка»).

Указанный цвет исчезнет для всех автомобилей Dodge в конце июля, производитель уже уведомил об изменениях всех своих дилеров. Специальные цвета часто недолговечны, так что в правдивости этой новости можно не сомневаться.

Пока золотой цвет все еще указан в онлайн-конфигураторах как для Challenger, так и для Charger. Однако, с августа все должно измениться. Gold Rush - любопытный цвет, который сложно назвать золотым в традиционном понимании.

Оттенок находится где-то между желтым и горохово-зеленым, он дебютировал в 2019 году для Dodge Challenger 50th Anniversary Edition 2020 года и какое-то время был эксклюзивным для двухдверного маслкара Dodge.