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Dodge уберёт эпатажный оттенок Gold Rush из цветовой палитры авто с 1 августа

Car.ru
1 час назад
Автомобильная компания Dodge предлагает клиентам обширную палитру цветов своих моделей. Среди оттенков есть фантастический Hellraisin (фиолетовый), необычный Frostbite (синий) и совершено дикий оранжевый цвет Go Mango.
Dodge уберет оттенок Gold Rush из цветовой палитры авто
Фото: Car.ruCar.ru
Разработчики Dodge, как и другие не менее популярные марки, не боятся экспериментировать с цветами своих транспортных средств. Но недавно в компании заявили, что один из многих причудливых цветов в палитре Dodge уходит со сцены. Это потрясающий золотой оттенок Gold Rush («Золотая лихорадка»).
Указанный цвет исчезнет для всех автомобилей Dodge в конце июля, производитель уже уведомил об изменениях всех своих дилеров. Специальные цвета часто недолговечны, так что в правдивости этой новости можно не сомневаться.
Пока золотой цвет все еще указан в онлайн-конфигураторах как для Challenger, так и для Charger. Однако, с августа все должно измениться. Gold Rush - любопытный цвет, который сложно назвать золотым в традиционном понимании.
Оттенок находится где-то между желтым и горохово-зеленым, он дебютировал в 2019 году для Dodge Challenger 50th Anniversary Edition 2020 года и какое-то время был эксклюзивным для двухдверного маслкара Dodge.
Учитывая склонность Dodge к переработке специальных цветов, скорее всего, полностью «Золотую лихорадку» из палитры не исключат. Название может измениться, но поскольку продажи Challenger все еще идут на удивление хорошо, он может снова появиться для еще одной модели, прежде чем бренд станет электрическим.
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